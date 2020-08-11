Temmuz ayında ekonomide öne çıkan başlıklar belli oldu - Son Dakika

Temmuz ayında ekonomide öne çıkan başlıklar belli oldu

Medya Takip Merkezi, Temmuz ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları belirledi.

Temmuz ayında ekonomide öne çıkan başlıklar belli oldu, System.String[]
Medya Takip Merkezi, Temmuz ayında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gündemini oluşturan başlıkları belirledi. Rapora göre, küresel piyasalar, koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle ay boyunca negatif bir seyir izledi.

Salgının tüm dünyada etkili olması ve birçok sektörün durma noktasına gelmesi gibi etkenler, ekonomik kaygılara yol açtı. Salgın sebebiyle çoğu ülkede ekonomik gerileme yaşanmaya başladı. İkinci dalgaya yönelik ekonomik kaygılarla birlikte dolar kurunun seyri ayın en çok konuşulan ekonomi başlığı olurken, altın fiyatlarındaki yükseliş de ayın ekonomi gündeminde yer eden diğer konu başlığıydı. Dolar kuru, ay boyunca toplam 111 bin 55 haberde yer alarak en çok bahsi geçen ekonomi başlığı oldu.

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ EN YÜKSEK AYLIK İHRACATA ULAŞILDI

Temmuz ayında ekonomi gündeminde en çok yer alan diğer bir başlık ise ihracat oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı Temmuz ayında 15 milyar 12 milyon dolar ile pandemi sürecindeki en yüksek aylık rakama ulaştı. Temmuz ayı ihracatında geçtiğimiz Haziran ayına göre artış oranı yüzde 11,5 oldu. Son 12 aylık ihracat yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgınına yönelik ürünlerin ihracatı ise Temmuz ayında da hız kesmedi. Solunum Cihazları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1.647 artışla 10,2 milyon dolar, maske ve önlükteki ihracat ise yüzde 464 artışla 34,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tanı kitleri yüzde 180 artışla 11,1 milyon dolar, dezenfektan ihracatı yüzde 16,7 artışla 18,8 milyon dolar ve ilaç ihracatı yüzde 52,9 artışla 1,2 milyon dolar oldu. Toplam Tıbbi Ürün ihracatı ise yüzde 175,1 artışla 75,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ayın ihracat lideri, 2 milyar 201 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. 1 milyar 813 milyon dolar ihracat ile hazır giyim sektörü ikinci, 1 milyar 583 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü üçüncü sırada yer aldı. MTM'nin aynı raporuna göre ay boyunca 78 bin 275 haberde konuşulan ihracat, ekonomi gündeminin zirvesinde yer aldı.

ALTIN FİYATLARI KONUŞULDU

Global çapta ONS altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile birlikte gram altın fiyatları tarihi zirveyi gördü. Ay boyunca medyada 48 bin 316 haberde yer alan altın, Temmuz ayında ekonomini meşgul eden başlıca konulardan oldu.


- İstanbul
İhracat, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Temmuz ayında ekonomide öne çıkan başlıklar belli oldu - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a rest çekti: Misakımız Mavi Vatanımızdır Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rize'de sel felaketinden etkilenen Kaçkar Köyü havadan görüntülendi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı         
16:54
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı         
16:51
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü         
16:39
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek, Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,         
14:47
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız         
14:22
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor         
11:33
İnce İnce "Seçimde arkamda durmadılar" demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video         
11:33
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı         
11:31
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı         
09:28
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor         
08:06
Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı         
08:06
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 22:06:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Temmuz ayında ekonomide öne çıkan başlıklar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei