Temmuz ayında en çok Fenerbahçe konuşuldu - Son Dakika

Temmuz ayında en çok Fenerbahçe konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Temmuz ayı raporunu açıkladı.

Temmuz ayında en çok Fenerbahçe konuşuldu, System.String[]

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Temmuz ayı raporunu açıkladı. Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği Temmuz ayında en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler de belirlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir müddet ertelenen ve yaz aylarında yeniden oynanan 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu 34. ve son haftada oynanan maçların ardından sona erdi. Yıllardır üst sıralarda yer alarak şampiyonluk kovalayan İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir, istikrarlı çıkışını sürdürerek 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaştı. Medipol Başakşehir en çok konuşulan takımlar içinde 50 bin 391 ile 5'inci sırada yer aldı. Ay boyunca 69 bin 742 haberde yer alan Fenerbahçe, Temmuz ayının en çok konuşulan takımı oldu. Listede sarı-lacivertli takımı takip eden takımlar ise sırası ile 67 bin 914 haber ile Galatasaray ve 65 bin 601 haber ile Trabzonspor oldu.

LİLLE'E BİR TÜRK DAHA

Burak Yılmaz, Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. MTM'nin raporuna göre ay boyunca toplam 10 bin 59 habere konu olan tecrübeli santrafor Burak Yılmaz, Temmuz ayının en çok konuşulan futbolcusu oldu. Onu ikinci sırada 8 bin 827 haber ile bordo-mavili futbolcu Sörloth, üçüncü sırada ise 8 bin 220 haber ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Belözoğlu takip etti.

GALATASARAY'DAN FATİH TERİM'E 46. YIL VİDEOSU

Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in 1974 yılında Galatasaray'a transfer olması dolayısıyla bir video yayımladı. Terim'in, Galatasaray'a attığı imza ile başlayan videoda, tecrübeli teknik adamın futbolcu ve antrenörken Galatasaray ile kaldırdığı kupaların görüntülerine yer verildi. Her ay olduğu gibi Temmuz ayında da en fazla konuşulan teknik direktör olmayı başaran Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, ay boyunca 20 bin 555 habere konu oldu. Onu ikinci sırada 13 bin 879 haber ile Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Sergen Yalçın ve 7 bin 537 haber ile Trabzonspor'un çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir takip ettiler.

Ay boyunca lig düşmeme ve yabancı oyuncu kuralları ile ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Nihat Özdemir, 7 bin 525 haberde yer alarak Temmuz ayının en popüler futbol yöneticisi olmayı başardı. Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre Özdemir'i sırası ile 5 bin 286 haber ile Ali Koç ve 4 bin 225 haber ile Ahmet Ağaoğlu takip ettiler. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, MTM'nin raporuna göre medyada 5 bin 422 haberde yer alarak Temmuz ayında da en çok konuşulan hakem olma unvanını sürdürmüş oldu. Çakır'ı sırası ile 3 bin 870 haber ile Ali Palabıyık ve 3 bin 300 haber ile Fırat Aydınus takip etti.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Temmuz ayında en çok Fenerbahçe konuşuldu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi         
16:54
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım         
16:18
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı         
16:07
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek         
13:51
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:36
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz         
13:10
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır         
11:45
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor         
11:33
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı         
09:32
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz         
07:48
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 19:55:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Temmuz ayında en çok Fenerbahçe konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei