Temmuz ayında Erzincan'a kar yağdı
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ERZİNCAN'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'na kar yağdı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:45 Kaynak: DHA
ERZİNCAN'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'na kar yağdı.
Kentte yağmur nedeniyle hava sıcaklığı düştü, gece yarısından sonra da yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Kentin kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirvesi kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Sabah
erken saatlerde karlı manzaraya uyananlar Temmuz ayında ilk defa kar yağdığını gördüklerini söyledi. Üzümlü
ilçesine bağlı Bayırbağ
köyünde tarımla uğraşan Mehmet Gürler, akşam yağmur yağmaya başladığını belirterek, sabah uyandığında dağın zirvesinin beyaza büründüğünü görünce çok şaşırdığını söyledi.
- Erzincan
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