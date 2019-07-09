Temmuz ayında Erzincan'a kar yağdı
1 saat önce
ERZİNCAN'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'na kar yağdı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:05 Kaynak: DHA
ERZİNCAN'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'na kar yağdı.
Kentte yağmur nedeniyle hava sıcaklığı düştü, gece yarısından sonra da yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Kentin kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirvesi kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Sabah
erken saatlerde karlı manzaraya uyananlar Temmuz ayında ilk defa kar yağdığını gördüklerini söyledi. Üzümlü
ilçesine bağlı Bayırbağ
köyünde tarımla uğraşan Mehmet Gürler, akşam yağmur yağmaya başladığını belirterek, sabah uyandığında dağın zirvesinin beyaza büründüğünü görünce çok şaşırdığını söyledi.
- Erzincan
Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek
Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi
İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek
Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu