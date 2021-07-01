TEMMUZ AYINDA EYLÜL AYI NİKAH SIRASI - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle düğün ve nikahlarını erteleyenler yeni dönem nikah kaydı için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Avcılar'da saat 06.30'dan itibaren sıraya girenler, Eylül ayında nikah tarihi alabilmek için saatlerce bekledi.

Avcılar'da salgın hastalık nedeniyle düğün ve nikahlarını Eylül ayına erteleyenler kayıtların açıldığı bu sabahtan itibaren sıraya girdi. Günün ilk ışıkları ile birlikte saat 06.30'dan itibaren kuyruğa girenler saat 08.00'den itibaren Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'na alındı. Çiftler Eylül ayı için istedikleri tarihi belgeleri ile teslim ederken, kendilerine verilecek olumlu veya olumsuz yanıt için dışarıda bekledi. Bazı çiftlerin sıra beklerken yere oturarak kahvaltı yaptığı göze çarptı.

Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, "Gördüğümüz bu yoğunluk Eylül ayı kalabalığıdır. Eylül ayı için 1 Temmuz'da kayıtları açtık. Buraya gelen arkadaşların hepsi Eylül ayında nikahı ister. Pandemiyi de atlatacağız inşallah. Ssaat 06.30'dan itibaren sıradalar biz de 08.00'den buradayız Allah hayır etsin" dedi.