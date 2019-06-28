Temmuz ayında yapılacak ihale sayısı 5'e çıktı
10 dakika önce
Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.
Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:28
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