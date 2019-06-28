Son Dakika Haberleri: Temmuz ayında yapılacak ihale sayısı 5'e çıktı
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Temmuz ayında yapılacak ihale sayısı 5'e çıktı

10 dakika önce

Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.

Temmuz ayında yapılacak ihale sayısı 5'e çıktı, System.String[]
Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:28 
temmuz, Ekonomi
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