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Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı - Son Dakika

Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı

09.08.2021 10:26

Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Temmuzda en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.

En yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %0,11 oranında DİBS'de gerçekleşti. Ancak, aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde DİBS %0,54 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,16, Amerikan doları %2,43, külçe altın %4,17, euro %4,17 ve BIST 100 endeksi %5,75 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %0,52, Amerikan doları %1,80, külçe altın %3,55, euro %3,55 ve BIST 100 endeksi %5,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ ALTINDA

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %3,53 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %2,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,14 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı

ALTI AYLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DOLARDA

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %7,22 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %4,42 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,40 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ EURODA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro; TÜFE ile indirgendiğinde %9,34 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %10,25 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları %13,36, külçe altın %14,86, BIST 100 endeksi %19,36, mevduat faizi (brüt) %25,53 ve DİBS %29,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları %5,56 ve külçe altın %3,72 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi %1,76, mevduat faizi (brüt) %9,27 ve DİBS %14,67 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı
Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı - Son Dakika Ekonomi


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