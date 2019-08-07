Temmuz Ayındaki En İyi RPL Hedefleri
37 dakika önce
Rusya Premier Ligi'nden Temmuz ayında en iyi hedeflere göz atın. Aleksey Ionov, Aleksey Miranchuk, Tonni Vilhena, Alexander Sobolev, Arnor Sigurdsson, Eder, Srdjan Mijailovic ve Shapi Suleymanov, göz alıcı bir şekilde net bulmuşlardır.
Rusya
Premier Ligi'nden Temmuz ayında en iyi hedeflere göz atın. Aleksey Ionov, Aleksey Miranchuk, Tonni Vilhena, Alexander Sobolev, Arnor Sigurdsson, Eder, Srdjan Mijailovic ve Shapi Suleymanov, göz alıcı bir şekilde net bulmuşlardır.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:55
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