Son Dakika Haberleri: Temmuz Ayındaki En İyi RPL Hedefleri
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Temmuz Ayındaki En İyi RPL Hedefleri

37 dakika önce

Rusya Premier Ligi'nden Temmuz ayında en iyi hedeflere göz atın. Aleksey Ionov, Aleksey Miranchuk, Tonni Vilhena, Alexander Sobolev, Arnor Sigurdsson, Eder, Srdjan Mijailovic ve Shapi Suleymanov, göz alıcı bir şekilde net bulmuşlardır.

Rusya Premier Ligi'nden Temmuz ayında en iyi hedeflere göz atın. Aleksey Ionov, Aleksey Miranchuk, Tonni Vilhena, Alexander Sobolev, Arnor Sigurdsson, Eder, Srdjan Mijailovic ve Shapi Suleymanov, göz alıcı bir şekilde net bulmuşlardır.
Rusya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:55 
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