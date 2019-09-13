Son Dakika Haberleri: Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi
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Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

1 saat önce

Tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 5.3 artış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 azalışla 1.6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi, System.String[]

Tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 5.3 artış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 azalışla 1.6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Kümes Hayvancılığı Üretimi, Temmuz  2019" verilerine göre;

"Kesilen tavuk sayısı 115 milyon, kesilen hindi sayısı ise 568 bin adet oldu.

"Kesilen tavuk sayısı Temmuz  ayında bir önceki aya göre yüzde 19.5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.0 artarken, Temmuz  ayında kesilen hindi sayısı bir önceki aya göre yüzde 43.6 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10 azaldı.

"Tavuk eti üretimi Temmuz ayında 201 bin 489 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 183 ton oldu.

"Tavuk eti üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 19.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 artarken, Temmuz  ayında hindi eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 30.6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 29.3 azaldı.

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.6 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 arttı." (Grafik)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:24 Kaynak: DHA
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