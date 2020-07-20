Temmuz'da karın ortasında piknik yaptılar - Son Dakika

Temmuz'da karın ortasında piknik yaptılar

Batman'ın Sason ilçesinde aşırı sıcaklardan uzaklaşmak isteyen bir grup vatandaş, 3000 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanarak Temmuz ayında karın üzerinde piknik yaptı.

Batman'ın Sason ilçesinde aşırı sıcaklardan uzaklaşmak isteyen bir grup vatandaş, 3000 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanarak Temmuz ayında karın üzerinde piknik yaptı.

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Anadolu'nun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Sason ilçesindeki Mereto Dağı'na tırmandı. Vatandaşlar, Temmuz ayındaki 43 dereceyi bulan sıcaklıkta kar üzerinde piknik yaparak kar yemenin keyfini yaşadı.


Batman ve çevre illerde hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğunu ve serinlemek için Mereto Dağı'na tırmandıklarını ifade eden Mehmet Bayındır, Temmuz ayında kar üzerinde piknik yapmanın ilginç olduğunu söyledi. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temmuz'da karın ortasında piknik yaptılar - Son Dakika
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