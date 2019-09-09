Son Dakika Haberleri: Temmuz'da konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 75 oldu
Son Dakika Güncel Haber

Temmuz'da konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 75 oldu

1 saat önce

Yılın ilk 7 ayında konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 50,68 olurken, Temmuz ayında tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi.

Temmuz'da konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 75 oldu, System.String[]

Yılın ilk 7 ayında konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 50,68 olurken, Temmuz ayında tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi. Ocak-Temmuz döneminde tesise geliş 44,2 milyon kişi, geceleme sayısı ise 113,8 milyon olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 50,68, Temmuz ayında ise tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 oldu. 2018 yılının Ocak-Temmuz dönemine göre bu yıl aynı dönemde tesise gelişte yüzde 11,5, geceleme sayısında yüzde 11,4, doluluk oranında yüzde 5,35 artış oldu. Geçen yılın Temmuz ayına göre tesise geliş yüzde 5,64, geceleme sayısında yüzde 4,94, doluluk oranında da yüzde 0,21 artış oldu.


Ocak-Temmuz dönemi verileri illere göre şöyle:


"Antalya tesise geliş 12,3 milyon kişi, geceleme sayısı 49,4 milyon ve doluluk oranı yüzde 64,21; İstanbul tesise geliş 7,9 milyon kişi, geceleme sayısı 17,9 milyon ve doluluk oranı yüzde 58,4; Muğla tesise geliş 2,4 milyon kişi, geceleme sayısı 7,5 milyon ve doluluk oranı yüzde 52,4; İzmir tesise geliş 1,9 milyon kişi, geceleme sayısı 3,9 milyon ve doluluk oranı ise yüzde 49,2 olarak gerçekleşti." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilere 380 lira ek ödeme
Son dakika: İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:50:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Temmuz'da konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 75 oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]