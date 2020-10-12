Temmuz döneminde işsizlik de istihdam da azaldı - Son Dakika

Temmuz döneminde işsizlik de istihdam da azaldı

12.10.2020 16:44
Temmuz döneminde işsizlik de istihdam da azaldı, System.String[]

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı Temmuz döneminde 0,5 azalarak yüzde 13,4; istihdam oranı ise 2,9 puan düşerek yüzde 43,5 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı Temmuz döneminde 0,5 azalarak yüzde 13,4; istihdam oranı ise 2,9 puan düşerek yüzde 43,5 olarak kaydedildi. Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı 4,63 milyar dolar oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin azalarak 4 milyon 227 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalma ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz dönemi istatistiklerinde işsiz sayısının yanı sıra istihdamın da geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı dikkati çekti. TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin azalarak 27 milyon 263 bin olarak kayıtlara geçti. İstihdam oranı ise 2,9 puanlık azalma ile yüzde 43,5 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 246 bin, hizmet sektöründe 761 bin azalırken inşaat sektöründe ise 114 bin arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, 19,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin azalarak 31 milyon 491 bin, işgücüne katılma oranı ise 3,5 puanlık azalma ile yüzde 50,3 olarak kaydedildi.

Her dört gençten biri işsiz

TÜİK'in Temmuz dönemi verileri her dört gençten birinin işsiz olduğunu ortaya koydu. Buna göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık azalma ile yüzde 25,9 ve istihdam oranı ise 4,5 puan azalarak yüzde 30,4 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 6,8 puanlık azalma ile yüzde 41,0 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 29,8 olarak kaydedildi.

15-64 yaş grubunun yüzde 13,7'si işsiz

15-64 yaş grubunda ise Temmuz döneminde işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık azalışla azalma ile 13,7 olarak kaydedildi. Bu grupta, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalma ile yüzde 16,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,7 puanlık azalma ile 48,3, işgücüne katılma oranı ise 3,6 puanlık azalışla yüzde 55,9 olarak saptandı.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 32,7

Temmuz 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak yüzde 32,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puan azalarak yüzde 20,1 oldu.

Cari işlemler açığı 4,63 milyar dolar oldu

Merkez Bankası (TCMB) da Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, Ağustos 2019'da 3 milyar 314 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 631 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 948 milyon doları artarak 5 milyar 347 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Temmuz döneminde işsizlik de istihdam da azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, İstihdam, İşsizlik, Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Temmuz döneminde işsizlik de istihdam da azaldı - Son Dakika Ekonomi

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