Temmuzda 526 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Buna göre, temmuzda 526 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 yurt içi satış ve teslim, 4 hariçte işleme izin, 71 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 09:47

Kaynak: AA

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