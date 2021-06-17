Üye Girişi
'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir' - Son Dakika

'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir'

17.06.2021 09:40
'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir', System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi.

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi. İlhan, "5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek temmuz ayında daha rahat sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların vaka sayısına göre değerlendirildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da söylemişti; biz yeni bir döneme girdik. Bireysel önlemler ve aşılar ile ilerleyeceğiz. Toplumsal kısıtlamayı olabildiğince az yapmaya çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti. İyi de bir politika bu ama bu rakamların biraz daha oturması gerekebilir. 5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Belki önümüzdeki hafta değerlendirilebilir. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek, temmuz ayında daha rahat bir sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" diye konuştu.

'3'ÜNCÜ DOZ AŞI BU AY'Prof. Dr. İlhan, üçüncü doz aşıya ilişkin, "Üçüncü doz aşıyı pekiştirici olarak düşünmek gerekiyor, bağışıklığın daha uzun olmasını amaçlıyoruz. Önce nasıl sırayla başlandıysa nasıl önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimiz ile devam ettiyse aynı şekilde uygulanması düşünülebilir. Dünyada aşıda 9 aylık bir deneyim var. 'Ne zaman yapıldığında acaba aşı ne kadar çok etki yapıyor' bunun sonuçlarına göre bu ay içinde bu da belli olacaktır. Sağlık çalışanlarının aşılanması, 65 yaş üstü ile beraber ocak ayında başlamıştı, ikinci dozları şubatta yapıldı. Hesabı yaptığımızda temmuz-ağustos aylarında 3'üncü doz aşının da yapılmasının mümkün olacağını düşünebiliriz. Burada sıra benzer bir sıra ile gidecektir. Güz dönemi gelmeden özellikle en riskli meslek grubu olan sağlık çalışanları ve daha ileri yaştakilere yapılması ile beraber sürecin pekiştirici olacağını düşünüyorum" dedi. TATİLCİLERE UYARIProf. Dr. İlhan, tatil sezonunun başlaması ile tatilcilere de uyarılarda bulunarak, "İki görüş ile bu konuyu değerlendirmek gerekiyor. Geçen yıl yaşadığımız bir deneyim var. Geçen yıl haziran ayından sonra açılmanın başlaması ile beraber özellikle Kurban Bayramı sonrasında memlekete, izne giden vatandaşların daha sonra büyük şehirlere dönmesi ile birlikte çok zor günler yaşadık ama bu sefer farklı bir durumdayız. Hem koronavirüs ile ilgili ciddi bilgiye sahibiz hem de ciddi bir aşılanmamız var. Bu, 'Her şey rahat, gideyim tatilde kurallara uymayayım' anlamına gelmiyor. Biraz daha dikkatli olarak; ama bir parça da içimiz rahat olarak tatil yapmak mümkün elbette. Tatile gittiğimizde aşılı olsak bile açık alanlarda risk biraz daha düşük; ama çok kalabalığa karışmamaya, kapalı alanlara gittiğimizde aşılı olsak da olmasak da maske ve fiziksel mesafeye dikkat edersek daha güvenli yaz dönemi yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.DENİZ VE HAVUZ RİSKLİ Mİ?

Prof. Dr. İlhan, deniz ve havuzların tehlikeli olup olmadığına ilişkin ise "Deniz ya da havuzda yüzerken koronavirüs bulaşına bugüne kadar rastlanılmış değil ama plajda yan yana otururken ya da denizde çok yan yana duruyorsak 4-5 kişi su şakası yapıyorsak tabi ki orada risk söz konusu olabilir. Açık havada fiziksel mesafenin çok önemli olduğunun altını çizmem gerekiyor. Çok sıkış tıkış plajlara gitmekten vatandaşlar geri durmalı. Memleketlerine gidenler kurallara uydukları takdirde, düğün ve sünnet gibi etkinliklere katılmadıkları takdirde riskin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Eğlence mekanları şu an kapalı; ama Cumhurbaşkanı'mız 'Temmuz başında' demişti, o zaman değerlendirme yapmak daha doğrusu olacaktır" dedi.


'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir'
'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir'

Mustafa Necmi İlhan, Bilim Kurulu, Pazar, doz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda 10:10 AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık 10:04 Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık Oyuncu Gökhan Mete Türkbükü'nü karıştırdı! Önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı 09:59 Oyuncu Gökhan Mete Türkbükü'nü karıştırdı! Önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı
Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü 09:51 Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu 09:38 Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi 00:22 Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı 23:28 Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti 21:59 Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti

Son Dakika Haberleri
10:22 Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu
10:15 Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum
10:09 AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda
10:05 Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı
09:58 Oyuncu Gökhan Mete Türkbükü'nü karıştırdı! Önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı
09:54 Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı
09:50 Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü
09:49 Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu
09:38 Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu
09:35 Bakıcı aylığı tartışması kanlı bitti! Tuğlayla babasını öldürdü
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı         
10:05
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun içki içen vatandaşları uyardığı video gündem oldu         
10:01
Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı         
09:55
Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu         
09:49
Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı         
01:19
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu         
22:23
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu         
21:34
Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz         
21:12
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak         
18:51
İstanbullulara müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor İstanbullulara müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor         
18:49
Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu         
18:32
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Ayrılığın perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılığın perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar 1 hafta önce resmen boşanmış         
16:47
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 10:26:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement