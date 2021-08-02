Temmuzda en çok ses ve görüntü sistemlerinin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte temmuzda fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 18,77 ile ses ve görüntü sistemi olduğu bildirildi.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 93'nün perakende fiyatı artarken, 52 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Temmuz ayında kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan ses ve görüntü sistemi, yüzde 18,77 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, konut harcamaları grubundan yüzde 14,47 ile elektrik kilovat saat ücreti, aynı gruptan yüzde 11,49 ile tüpgaz ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 8,88 ile domates, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 7,61 ile sinema bilet ücreti, yüzde 6,96 ile çocuk maması, yüzde 6,26 ile limon ve yüzde 6,15 ile kuru soğan oldu.

2021 Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kavun yüzde 27,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 20,49 ile karpuz, yüzde 19,56 ile kadın etek, yüzde 19,25 ile kiraz, yüzde 16,05 ile kadın bluz ve yüzde 11,47 ile kadın elbise oldu.

Temmuz 2021'de fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%) Domates 8,88 Limon 6,26 Soğan 6,15 Kavun -27,54 Karpuz -20,49 Kiraz -19,25 Taze Fasulye -10,84 Kabak -10,00 Şeftali -9,38 İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%) Ses ve Görüntü Sistemi 18,77 Elektrik Kullanım Ücreti 14,47 Tüp gaz 11,49 Sinema Bilet Ücreti 7,61 Çocuk Mamaları 6,69 Etek-Kadın -19,56 Bluz-Kadın -16,05 Elbise-Kadın -11,47 İç Çamaşır-Çocuk -10,95 Gömlek-Erkek -10,48 Gömlek-Çocuk -8,88 Pantolon-Çocuk -8,71

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