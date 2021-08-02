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Temmuzda en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti - Son Dakika

Temmuzda en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti

02.08.2021 13:49
Temmuzda en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti, System.String[]

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 1 milyar 995 milyon 584 bin dolarlık ihracata imza otomotiv sektörünü 1 milyar 918 milyon 975 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 743 milyon 906 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 98,2 ile süs bitkileri ve mamullerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunda temmuz ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 10,6 artışla 12 milyar 673 milyon 328 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,1'lik yükselişle 2 milyar 33 milyon 337 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,9 pay ayan madencilik grubunda da yüzde 28,3 artışla 477 milyon 787 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat yüzde 13 artışla 7 milyar dolarlık bir hacme çıkarken, AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının temmuz ayı ihracatındaki payı, yüzde 57,1 oldu. Diğer ülke gruplarında, yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,6 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,4 milyar dolar, Uzak Doğu'ya 1,3 milyar dolar ve Kuzey Amerika'ya 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Temmuzda 52 şehir ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla, 6,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 940 milyon dolarla İzmir oldu. En dikkati çekici artışlar 786 milyon dolarla İstanbul, 408 milyon dolarla Kocaeli, 91 milyon dolarla Hatay, 69 milyon dolarla İzmir ve 62 milyon dolarla Çorum'da yaşandı.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 173 ülkeye toplam 4,6 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 463 firma, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.

Yine temmuzda, miktar bazında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak, 14,2 milyon ton şeklinde gerçekleşti.

İlk 7 ayda ise, yüzde 17,4 artışla 99 milyon tonu aşkın ihracat yapıldı. 2020 yılı ikinci yarısından bu yana artış eğiliminde olan avro/dolar paritesi, ihracata bu ay da pozitif yansıdı. Temmuz ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 208 milyon dolar, yılın ilk yedi ayında ise 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 TEMMUZSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20202021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)2019 - 20202020 - 2021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)
I. TARIM1.954.1112.033.3374,112,423.851.26726.770.78812,213,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.223.5961.263.9813,37,716.089.62217.588.8659,38,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 588.897652.83010,94,07.057.0588.035.10013,94,0
Yaş Meyve ve Sebze 185.541166.399-10,31,02.527.3643.004.51518,91,5
Meyve Sebze Mamulleri 124.157152.81323,10,91.597.0031.870.08617,10,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 89.85471.940-19,90,41.383.2661.461.2695,60,7
Fındık ve Mamulleri 135.352132.223-2,30,82.264.1191.984.550-12,31,0
Zeytin ve Zeytinyağı 19.07523.12821,20,1267.964270.8891,10,1
Tütün 74.61952.562-29,60,3893.117819.744-8,20,4
Süs Bitkileri ve Mam.6.09912.08698,20,199.731142.71243,10,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER218.769262.76220,11,62.353.1862.899.37623,21,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller218.769262.76220,11,62.353.1862.899.37623,21,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ511.746506.593-1,03,15.408.4606.282.54816,23,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri511.746506.593-1,03,15.408.4606.282.54816,23,1
II. SANAYİ11.458.32812.673.32810,677,2124.928.610152.173.71721,875,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.031.6161.085.4265,26,610.872.62913.738.86226,46,8
Tekstil ve Hammaddeleri655.105725.44510,74,47.013.5119.087.65229,64,5
Deri ve Deri Mamulleri 127.736145.40913,80,91.427.4521.511.2105,90,8
Halı 248.774214.571-13,71,32.431.6663.140.00029,11,6
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.579.5701.918.97521,511,718.962.10622.025.06416,211,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.579.5701.918.97521,511,718.962.10622.025.06416,211,0
C. SANAYİ MAMULLERİ8.847.1439.668.9279,358,995.093.875116.409.79222,457,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.804.5361.698.057-5,910,316.090.86419.470.07621,09,7
Otomotiv Endüstrisi2.199.8371.995.584-9,312,225.362.07028.932.61814,114,4
Gemi ve Yat141.33376.575-45,80,51.104.3381.544.14639,80,8
Elektrik Elektronik984.8291.004.1292,06,110.604.23713.236.90524,86,6
Makine ve Aksamları665.733697.9204,84,37.373.3378.721.80718,34,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 754.128930.15323,35,77.851.20010.358.47931,95,2
Çelik1.034.3911.743.90668,610,612.390.81816.569.94133,78,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri350.454358.2592,22,23.532.0614.271.70220,92,1
Mücevher347.044456.25931,52,83.909.1894.731.59721,02,4
Savunma ve Havacılık Sanayii139.475231.06665,71,42.300.7782.789.89121,31,4
İklimlendirme Sanayii415.949466.66812,22,84.472.1465.657.58926,52,8
Diğer Sanayi Ürünleri9.43410.3519,70,1102.839125.04121,60,1
III. MADENCİLİK372.490477.78728,32,94.025.0665.342.09232,72,7
Madencilik Ürünleri372.490477.78728,32,94.025.0665.342.09232,72,7
T O P L A M (TİM*)13.784.92915.184.45210,292,5152.804.944184.286.59820,691,7
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı1.105.7251.228.95711,17,513.681.08416.760.08122,58,3
GENEL İHRACAT TOPLAMI14.890.65316.413.40910,2100,0166.486.028201.046.67920,8100,0

Otomotiv Endüstrisi, Madencilik, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Temmuzda en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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