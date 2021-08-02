Temmuzda en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 1 milyar 995 milyon 584 bin dolarlık ihracata imza otomotiv sektörünü 1 milyar 918 milyon 975 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 743 milyon 906 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 98,2 ile süs bitkileri ve mamullerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunda temmuz ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 10,6 artışla 12 milyar 673 milyon 328 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,1'lik yükselişle 2 milyar 33 milyon 337 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,9 pay ayan madencilik grubunda da yüzde 28,3 artışla 477 milyon 787 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat yüzde 13 artışla 7 milyar dolarlık bir hacme çıkarken, AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının temmuz ayı ihracatındaki payı, yüzde 57,1 oldu. Diğer ülke gruplarında, yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,6 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,4 milyar dolar, Uzak Doğu'ya 1,3 milyar dolar ve Kuzey Amerika'ya 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Temmuzda 52 şehir ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla, 6,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 940 milyon dolarla İzmir oldu. En dikkati çekici artışlar 786 milyon dolarla İstanbul, 408 milyon dolarla Kocaeli, 91 milyon dolarla Hatay, 69 milyon dolarla İzmir ve 62 milyon dolarla Çorum'da yaşandı.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 173 ülkeye toplam 4,6 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 463 firma, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.

Yine temmuzda, miktar bazında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak, 14,2 milyon ton şeklinde gerçekleşti.

İlk 7 ayda ise, yüzde 17,4 artışla 99 milyon tonu aşkın ihracat yapıldı. 2020 yılı ikinci yarısından bu yana artış eğiliminde olan avro/dolar paritesi, ihracata bu ay da pozitif yansıdı. Temmuz ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 208 milyon dolar, yılın ilk yedi ayında ise 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 TEMMUZ SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%) 2019 - 2020 2020 - 2021 Değişim ('21/'20) Pay(20) (%) I. TARIM 1.954.111 2.033.337 4,1 12,4 23.851.267 26.770.788 12,2 13,3 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.223.596 1.263.981 3,3 7,7 16.089.622 17.588.865 9,3 8,7 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 588.897 652.830 10,9 4,0 7.057.058 8.035.100 13,9 4,0 Yaş Meyve ve Sebze 185.541 166.399 -10,3 1,0 2.527.364 3.004.515 18,9 1,5 Meyve Sebze Mamulleri 124.157 152.813 23,1 0,9 1.597.003 1.870.086 17,1 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 89.854 71.940 -19,9 0,4 1.383.266 1.461.269 5,6 0,7 Fındık ve Mamulleri 135.352 132.223 -2,3 0,8 2.264.119 1.984.550 -12,3 1,0 Zeytin ve Zeytinyağı 19.075 23.128 21,2 0,1 267.964 270.889 1,1 0,1 Tütün 74.619 52.562 -29,6 0,3 893.117 819.744 -8,2 0,4 Süs Bitkileri ve Mam. 6.099 12.086 98,2 0,1 99.731 142.712 43,1 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 218.769 262.762 20,1 1,6 2.353.186 2.899.376 23,2 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 218.769 262.762 20,1 1,6 2.353.186 2.899.376 23,2 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 511.746 506.593 -1,0 3,1 5.408.460 6.282.548 16,2 3,1 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 511.746 506.593 -1,0 3,1 5.408.460 6.282.548 16,2 3,1 II. SANAYİ 11.458.328 12.673.328 10,6 77,2 124.928.610 152.173.717 21,8 75,7 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.031.616 1.085.426 5,2 6,6 10.872.629 13.738.862 26,4 6,8 Tekstil ve Hammaddeleri 655.105 725.445 10,7 4,4 7.013.511 9.087.652 29,6 4,5 Deri ve Deri Mamulleri 127.736 145.409 13,8 0,9 1.427.452 1.511.210 5,9 0,8 Halı 248.774 214.571 -13,7 1,3 2.431.666 3.140.000 29,1 1,6 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.579.570 1.918.975 21,5 11,7 18.962.106 22.025.064 16,2 11,0 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.579.570 1.918.975 21,5 11,7 18.962.106 22.025.064 16,2 11,0 C. SANAYİ MAMULLERİ 8.847.143 9.668.927 9,3 58,9 95.093.875 116.409.792 22,4 57,9 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.804.536 1.698.057 -5,9 10,3 16.090.864 19.470.076 21,0 9,7 Otomotiv Endüstrisi 2.199.837 1.995.584 -9,3 12,2 25.362.070 28.932.618 14,1 14,4 Gemi ve Yat 141.333 76.575 -45,8 0,5 1.104.338 1.544.146 39,8 0,8 Elektrik Elektronik 984.829 1.004.129 2,0 6,1 10.604.237 13.236.905 24,8 6,6 Makine ve Aksamları 665.733 697.920 4,8 4,3 7.373.337 8.721.807 18,3 4,3 Demir ve Demir Dışı Metaller 754.128 930.153 23,3 5,7 7.851.200 10.358.479 31,9 5,2 Çelik 1.034.391 1.743.906 68,6 10,6 12.390.818 16.569.941 33,7 8,2 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 350.454 358.259 2,2 2,2 3.532.061 4.271.702 20,9 2,1 Mücevher 347.044 456.259 31,5 2,8 3.909.189 4.731.597 21,0 2,4 Savunma ve Havacılık Sanayii 139.475 231.066 65,7 1,4 2.300.778 2.789.891 21,3 1,4 İklimlendirme Sanayii 415.949 466.668 12,2 2,8 4.472.146 5.657.589 26,5 2,8 Diğer Sanayi Ürünleri 9.434 10.351 9,7 0,1 102.839 125.041 21,6 0,1 III. MADENCİLİK 372.490 477.787 28,3 2,9 4.025.066 5.342.092 32,7 2,7 Madencilik Ürünleri 372.490 477.787 28,3 2,9 4.025.066 5.342.092 32,7 2,7 T O P L A M (TİM*) 13.784.929 15.184.452 10,2 92,5 152.804.944 184.286.598 20,6 91,7 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.105.725 1.228.957 11,1 7,5 13.681.084 16.760.081 22,5 8,3 GENEL İHRACAT TOPLAMI 14.890.653 16.413.409 10,2 100,0 166.486.028 201.046.679 20,8 100,0

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