Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden

ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Yİ-ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

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