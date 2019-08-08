Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden
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ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.
Yİ-ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:44
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