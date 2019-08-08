Son Dakika Haberleri: Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden
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Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden

37 dakika önce

ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden, System.String[]
Yİ-ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:44 
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