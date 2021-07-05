Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda TÜFE %1,94 artarken yıllık bazda ise %17,53 oldu. Haziranda 12 aylık TÜFE ise %14,55 oldu. Buna göre, temmuzda kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %14,55 oldu.
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.260 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.374 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.489 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.603 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.718 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.832 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.947 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.061 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.176 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.291 lira
Son Dakika › Ekonomi › Temmuzda kiralara en fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi