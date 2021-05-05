Tempolu yürüyüş koronadan ölüm riskini 4 kat azaltıyor - Son Dakika

Tempolu yürüyüş koronadan ölüm riskini 4 kat azaltıyor

05.05.2021 16:10
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Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, egzersizin çoğu hastalıkta olduğu gibi Covid'le mücadelede de can simidimiz olduğunu söylüyor.

Covid-19'a yakalanan 50.000 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre az da olsa sportif faaliyeti olanlar, hiç olmayanlara göre bu hastalığı çok daha hafif atlatıyor. Düzenli spor yapanlarda da hastalığın ciddiyeti en düşük seviyede kalıyor.

Egzersizin kalp-damar hastalığı, hipertansiyon, diyabet, insülin direnci, metabolik sendrom, felç, alzheimer, ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığı önlediği ve iyileşme süreçlerine olumlu etkisi olduğunu biliyorduk. Covid-19 pandemisiyle tanıştıktan sonra ise hastalıktan korunmak, bulaşma durumunda olabildiğince hafif semptomlarla atlatmak için çözümler aradık.

Yapılan araştırmalar ve çalışmaların oldukça sevindirici sonuçlar ortaya koyduğunu söyleyen Doç. Dr. Muhammed Keskin, Covid-19 pandemisinde egzersizin koruyucu rolü olduğunun keşfedildiğini müjdeliyor.

Düzenli egzersiz yapanlar hastaneye yatmadan ve yoğun bakım ihtiyacı olmadan atlatıyor.

Doç. Dr. Muhammed Keskin, 50.000 kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre düzenli egzersiz yapmak hastalığın seyrini ciddi olarak iyileştiriyor. Düzenli egzersiz yapan bireyler hiç yapmayanlara göre hastaneye daha az yatırılıyor ve yoğun bakım ihtiyacı olmuyor, diyor.

Egzersiz miktarı arttıkça hastalığın ciddiyeti azalıyor.

Düzenli egzersiz için kritik eşiğin haftalık 150 dakika olduğunu söyleyen Doç. Dr. Muhammed Keskin, haftada 5 gün yapılan 30 dakikalık egzersizin, altta yatan hastalıklar, obezite ve sigara tüketiminden bağımsız olarak da faydasının devam ettiğinin de görüldüğünü söylüyor.

Tempolu yürüyüş Covid-19'dan ölüm riskini 4 kat düşürüyor.

Yapılan bir diğer araştırmaya göre de düzenli egzersiz yapıyor olmaktan ziyade egzersizde harcanılan efor arttıkça hastalık üzerindeki etkisinin de arttığı görüldüğünü belirten Doç. Dr. Muhammed Keskin, "İngiltere'de 400.000 yetişkin üzerinde yapılan çalışmaya göre tempolu yürüyüş yapanların yavaş hızda yürüyüş yapanlara göre bu hastalıktaki ölüm riskini 4 kat düşürdüğü gördük." diyor.

EGZERSİZİN SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ

1.Egzersizler beynimizdeki hormonal dengeyi olumlu yönde etkiliyor. Serotonin ve endorfin miktarını arttırarak mental sağlığımızı koruyor. Mutluluk ve huzur sağlayarak stresle daha kolay baş etmemizi sağlıyor.

2.İyi bir uyku sağlığımızın temeli. Egzersiz yapan bireylerin uyku kalitesi artıyor. Düzenli ve dengeli bir uyku da bizi birçok hastalıktan koruyor.

3.Egzersiz vücudumuzda stres anında sertleşen kaslarımızın gevşemesini sağlıyor. Özellikle omuz, boyun ve sırt kaslarını güçlendirerek kaygıyı derinleştiren vücut ağrılarının önüne geçiyor.

4.Düzenli egzersiz yapan bireylerin kalp fonksiyonları düzeliyor, kalp duvarlarının sertleşmesini ve kalpte gevşeme bozukluğu oluşmasını engelliyor. Kalp damarlarının sertleşmesini ciddi olarak yavaşlatıyor, kalp damarlarında zamanla oluşabilecek plakların yırtılmasını engelleyerek kalp krizi riskini ciddi oranda azaltıyor.

5.Beslenmeden bağımsız olarak iyi bir egzersiz programı ile iyi kolestrol olarak bilinen HDL miktarını arttırıp, kötü kolestrol olarak bilinen LDL'yi ve trigliserid miktarını düşürüyor. Kan yağlarındaki bu değişim de kalp, beyin, göz, böbrek ve karaciğer sağlığımızın korunmasında fayda gösteriyor.

6.Egzersiz vücuttaki antioksidan mekanizmaları güçlendirerek bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor. İyi bir egzersiz tüm takviye ürünlerden daha etkili bir bağışıklık sistemi güçlendiricisi.

7.Normalde çok düşük kapasitede kullandığımız akciğerlerimizin egzersizle en fazla oksijen-karbondioksit değişim kapasitesine sahip alt lobların daha iyi havalanmasını sağlayarak solunum yoluyla ilişkili birçok enfeksiyondan korunuyoruz.

8.Covid-19'un obezite hastaları üzerindeki riski çok daha yüksek. Egzersiz ile metabolizma hızı artıyor, insülin dürenci azalıyor ve kilo vermek kolaylaşıyor. Verilen kilolarla da organlarımızın çevresindeki viseral yağ dokusunun azalması bizi Covid-19 dahil birçok hastalıktan koruyor.

Tempolu yürüyüş koronadan ölüm riskini 4 kat azaltıyor

Muhammed Keskin, Koronavirüs, İnsülin, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tempolu yürüyüş koronadan ölüm riskini 4 kat azaltıyor - Son Dakika


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