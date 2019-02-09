"Tempomuz Giderek Yükseliyor"
40 dakika önce
AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in kendisinin de yer aldığı ve önceki dönem beraber görev yaptığı il gençlik kolları yönetimi ile akşam yemeğinde buluştu
AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güney'in önceki dönem kendisinin de yer aldığı ve beraber görev yaptığı il gençlik kolları yönetimiyle bir araya geldi. Beyaz Yalı'da gerçekleşen akşam yemeğine AK Parti eski İl Gençlik Kolları Başkanı Ercan Azak ve Yusuf Akın ve dönemin yönetim kadrosu katıldı. Eski gençlik kolları yönetimi ile buluştuğu programda açıklamalarda bulunan başkan adayı Gönül, "Seçim çalışmalarındaki tempomuz giderek yükseliyor. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız" dedi.
BİZLER DEMOKRASİYE İNANIYORUZ
Seçimlerin hayırlar getirmesini temenni eden sözlerle konuşmasına başlayan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bizler demokrasiye inanıyoruz. Milletimizin de terazisinin ne kadar adaletli olduğunu biliyoruz. İnşallah Allah'ın izni, halkımızın desteği, teşkilatlarımızın gayreti ile bu seçimden de zaferle çıkacağız. Seçim çalışmalarındaki tempomuz giderek yükseliyor. Yeter ki çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayalım" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:22 Kaynak: Bültenler
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