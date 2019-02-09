Son Dakika Haberleri: "Tempomuz Giderek Yükseliyor"

"Tempomuz Giderek Yükseliyor"

40 dakika önce

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in kendisinin de yer aldığı ve önceki dönem beraber görev yaptığı il gençlik kolları yönetimi ile akşam yemeğinde buluştu

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güney'in önceki dönem kendisinin de yer aldığı ve beraber görev yaptığı il gençlik kolları yönetimiyle bir araya geldi. Beyaz Yalı'da gerçekleşen akşam yemeğine AK Parti eski İl Gençlik Kolları Başkanı Ercan Azak ve Yusuf Akın ve dönemin yönetim kadrosu katıldı. Eski gençlik kolları yönetimi ile buluştuğu programda açıklamalarda bulunan başkan adayı Gönül, "Seçim çalışmalarındaki tempomuz giderek yükseliyor. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız" dedi.

BİZLER DEMOKRASİYE İNANIYORUZ

Seçimlerin hayırlar getirmesini temenni eden sözlerle konuşmasına başlayan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bizler demokrasiye inanıyoruz. Milletimizin de terazisinin ne kadar adaletli olduğunu biliyoruz. İnşallah Allah'ın izni, halkımızın desteği, teşkilatlarımızın gayreti ile bu seçimden de zaferle çıkacağız. Seçim çalışmalarındaki tempomuz giderek yükseliyor. Yeter ki çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:22 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Van Adayı Necdet Takva, Camide Seçim Çalışması Yaptı AK Parti Başkan Adayı, Tepki Çeken Seçim Aracıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Beşiktaş'ın Efsane Oyuncusu Pascal Nouma Babasını Kaybetti Son Dakika! Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 12:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Tempomuz Giderek Yükseliyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]