Temporal 2018/2019 tarihinde Neymar Jr ile ilgili olarak
27 dakika önce
Neymar Jr marcou 22, 2018/19 e 13 produziu 13 destekli bir temsili garanti eder. Confira alguns dos melhores momentos bir campanha brasileiro durante yapmak.
Neymar
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06
Jr marcou 22, 2018/19 e 13 produziu 13 destekli bir temsili garanti eder. Confira alguns dos melhores momentos bir campanha brasileiro durante yapmak.
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