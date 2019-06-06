Son Dakika Haberleri: Temporal 2018/2019 tarihinde Neymar Jr ile ilgili olarak
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Temporal 2018/2019 tarihinde Neymar Jr ile ilgili olarak

27 dakika önce

Neymar Jr marcou 22, 2018/19 e 13 produziu 13 destekli bir temsili garanti eder. Confira alguns dos melhores momentos bir campanha brasileiro durante yapmak.

Neymar Jr marcou 22, 2018/19 e 13 produziu 13 destekli bir temsili garanti eder. Confira alguns dos melhores momentos bir campanha brasileiro durante yapmak.
Temporal 2018/2019 tarihinde Neymar Jr ile ilgili olarak
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06 
Neymar, Spor
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