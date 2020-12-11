Temsa'da konkordato süreci resmen sona erdi - Son Dakika

Temsa'da konkordato süreci resmen sona erdi

11.12.2020 13:09
Temsa'da konkordato süreci resmen sona erdi, System.String[]

Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile ekim ayında "Finansal Yeniden Yapılandırma" konusunda anlaşan Temsa, konkordato sürecinden kendi isteğiyle feragat etti.

Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile ekim ayında "Finansal Yeniden Yapılandırma" konusunda anlaşan Temsa, konkordato sürecinden kendi isteğiyle feragat etti. Temsa'nın konkordatodan çıkış için yaptığı başvuru ilgili mahkeme tarafından kabul edildi.

Temsa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden Temsa Ulaşım Araçları'nın (TEMSA) konkordatodan çıkışı resmiyet kazandı. Adana 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25 Aralık 2019 tarihli kararı ile konkordato sürecine giren Temsa, geçtiğimiz günlerde finansal olarak sağlıklı bir yapıya kavuşması nedeniyle kendi isteğiyle bu süreçten feragat etmiş ve ilgili mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Açıklamaya göre, Mahkeme, 11 Aralık 2020'de verdiği kararla Temsa'nın konkordato sürecinin sonlandırılmasına hükmederken, geçtiğimiz günlerde hisseleri Sabancı Holding - PPF Group ortaklığına devredilen Temsa için de yeni bir dönem başlamış oldu. Şirket, geçen ekim ayında Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile "Finansal Yeniden Yapılandırma" konusunda anlaşmaya varmıştı. Konkordato sürecinin geride kalmasıyla birlikte ilgili anlaşma da resmen yürürlüğe girmiş oldu.

"Kendi isteğimizle başvurumuzu yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, söz konusu karardan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Temsa sadece bir otomotiv şirketi değil aynı zamanda 50 yılın üzerinde tecrübesiyle Türk sanayisiyle özdeşleşmiş, Türkiye ekonomisinin bugüne kadar yetiştirdiği en kıymetli markalardan biri. Yeni ortaklık yapısıyla birlikte, Temsa'nın bir an önce bu süreci geride bırakması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşması, tedarikçilerine ve iş ortaklarına olan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirebilecek bir bilançoya sahip olması birincil hedefimizdi. Bunun için de konkordato sürecinin tamamlanmasına daha uzun süre olmasına rağmen, kendi isteğimizle başvurumuzu yaptık ve bugün itibarıyla bu süreci tamamen geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

"Bankalara teşekkür ediyoruz"

Temsa'nın yeniden ekonomiye kazandırılması noktasında Ziraat Bankası başta olmak üzere konsorsiyumda bulunan tüm finansal kuruluşlarının sürecin ilk gününden bu yana yapıcı tutumlarıyla çözümün bir parçası olduklarına değinen Doğancıoğlu, "Bu vesileyle Ziraat Bankası başta olmak üzere konsorsiyumda bulunan Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, TEB, Fibabanka, Akbank, Denizbank ve onların değerli yöneticilerine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bununla birlikte şirketin üretim faaliyetlerine yeniden başlaması ve konkordatodan çıkması sürecindeki özverili çalışmaları nedeniyle tüm çalışanlarımıza, Temsa'ya güvenlerini bu zorlu aşamada esirgemeyen tüm tedarikçilerimize, bayilerimize, yetkili servislerimize ve müşterilerimize, konkordato döneminde şirketin bu süreci yönetmesinde ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasında destekleri için Komiserler Heyetine de yine teşekkürler ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendi bataryalarımızı yerli imkanlarımızla üretmeye başlamanın gururunu yaşıyoruz"

Doğancıoğlu,,Temsa'nın geçtiğimiz günlerde tamamlanan hisse devir anlaşmasıyla Sabancı Holding ve Skoda Transportation'ın da çatı şirketi olan PPF Group ortaklığına geçtiğini anımsattı.

Doğancıoğlu gelecek hedeflerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Konkordato sürecinin resmen sona ermesini, Temsa'nın eski parlak günlerine dönüşünün ilk adımı olarak görüyoruz. Sabancı Holding-PPF Group ortaklığının verdiği güç ve bilgi birikimiyle, Temsa'nın küresel rekabetin en üst seviyelerinde yer almasını sağlayacak bir organizasyon yapısını hayata geçiriyoruz. Dünyada ulaşımın geleceğini şekillendiren akıllı şehirler ve elektrikli araçlar konusundaki deneyimimizi ve sanayi gücümüzü dünyanın dört bir yanına ihraç ederken, kendi bataryalarımızı yerli imkanlarımızla üretmeye başlamanın gururunu yaşıyoruz. Karlı, sürdürülebilir ve küresel bir büyüme stratejisiyle, Temsa'yı özellikle yurt dışı pazarlarda çok daha etkin bir şirket haline getireceğiz""

"Sürecin parçası olmaktan mutluyuz"

Ziraat Bankası Kurumsal Şube Bankacılığı Bölüm Başkanı Elçin Özen ise "Ülkemizin köklü otomotiv sanayi kuruluşlarından Temsa Ulaşım Araçları'nın konkordatodan çıkarak sağlıklı bir finansal yapıya kavuşması ve katma değer üretmeye devam etmesi sürecinin bir parçası olmaktan bizler de son derece mutluyuz. Temsa'nın, ülke ekonomisine, ihracatımıza ve istihdama önemli katkılar sağlamaya devam edecek olması süreçteki en büyük motivasyon kaynağımız olmuştur. Bankamızın liderliğinde yürütülen finansal yeniden yapılandırma sürecine değerli katkılarını esirgemeyen ve çözümün bir parçası olan Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, TEB, Fibabanka, Akbank, Denizbank'a teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankası, Temsa Global, konkordato, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Temsa'da konkordato süreci resmen sona erdi - Son Dakika


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