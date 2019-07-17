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TEMSA'da yönetim değişikliği

3 saat önce

TEMSA'nın Yönetim Kurulu Temsilcisi ve CEO pozisyonuna Aslan Uzun atandı.

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TEMSA'nın Yönetim Kurulu Temsilcisi ve CEO pozisyonuna Aslan Uzun atandı.

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen otobüs üreticilerinden TEMSA'nın Yönetim Kurulu Temsilcisi ve CEO pozisyonuna Aslan Uzun atandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Yüksek Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Aslan Uzun, kariyerine 1988 yılında Koç Grubu'nda başladı. Uzun, Koç Grubu'nda Ford Otosan'da başlayan 17 yıllık kariyerinde, son olarak Ram Dış Ticaret Başkan Yardımcısı ve TNT Lojistik İş Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı. 2004 yılından itibaren Ceva Lojistik'in Türkiye, Yunanistan, Balkanlar, Mısır ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkanı görevini yürüten Uzun, sonrasın da Toros Tarım'ın Başkanı olarak görev üstlendi. 2013 yılından itibaren Enerya Genel Müdürü ve STFA Enerji Grubu Başkanlığı görevini yürüten Aslan Uzun, TEMSA'ya katılmadan önceki son görevinde STFA Grubu'nda CEO ve İnşaat Grubu Başkanı görevlerini sürdürüyordu. - BURSA
Türkiye, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:29 Kaynak: İHA
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