TEMSA'dan Akay Travel'e 3 adet MD9 otobüsü teslimi - Son Dakika

TEMSA, Antalya merkezli Akay Travel'e 3 adet MD9 teslimi gerçekleştirdi.

TEMSA açıklamasına göre, yıllardır yurt dışına ihraç edilen ve yurt dışı taşımacılardan büyük beğeni toplayan MD9 aracını Türkiye'de de vitrine çıkaran TEMSA, turizm şirketlerinin filolarını yeni araçlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. TEMSA, son olarak Antalya'nın önemli seyahat acenteleri arasında yer alan Akay Travel ile satış anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, şirketin filosuna 3 adet TEMSA markalı MD9 model araç eklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, MD9 otobüslerin yurt dışında çok büyük beğeni ile kullanıldığını, yurt içi pazarda da çok kısa sürede kendini kanıtlayarak başarılar elde edeceğine inandıklarını belirtti..

Antalya'nın kendileri için çok önemli bir merkez olduğunu aktaran Koralp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her zaman bizim için çok güçlü bir referans oluyor. Antalya pazarında daha da büyümek istiyoruz. Bu anlamda Antalya'da yeni yapılanmaya gittik ve Antalya Oto yetkili satıcımız oldu. Bu adım bölgede bizi daha da güçlendirdi. Antalya'nın turizm alanındaki güçlü markası Akay Travel filosunda MD9 araçlarımızın yer alıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte MD9 aracımız da turizm tarafında daha çok talep görecek. MD9 yurtdışında zaten çok talep gören bir araçtı. Şimdi Türkiye pazarında yavaş yavaş yerini almaya başladı ve çok kısa sürede kendini kanıtlayacak. Başarıdan başarıya koşacak. Bu iş birliğinin iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum."

TEMSA Yurt içi Satış Direktörü Baybars Dağ da Akay Travel'in filosunda MD9 araçların yer almasının diğer şirketlere de örnek teşkil edeceğine belirtti.

MD9'un Akay Travel filosunda yer almasının bu ürün için çok önemli bir referans olacağının altını çizen Dağ, "İş verdiği 120 araçlık portföy içinde bir örnek teşkil edecek. Bu iş birliği aynı zamanda işimizdeki başarımızın sürekliliği açısından da önemli. Bu iş birliğinin daha büyük ölçekte yatırımları da beraberinde getireceğini düşünüyoruz. TEMSA araçlar hem yatırım maliyeti, hem işletme maliyeti açısından da avantaj sağlıyor. Turizm tarafında olumlu gelişmeler devam ettikçe bizim de pazarımız büyüyecek." ifadelerini kullandı.

"Salgına rağmen 2022 daha iyi geçecek"

Akay Travel Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Okudur da "Bu iş birliğinin TEMSA'nın da bu segment araçlarda önünü açacağına ve iki firmaya da bereket getireceğine inanıyorum. Araçların sunduğu üst düzey konfor dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerimizin de beğenisini memnuniyetini kazanacak. Bu da dolaylı olarak satışlara yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sektöre ilişkin de görüşlerini paylaşan Okudur, "Avrupasız geçen son iki yıla rağmen 2020'de en çok turist getiren acente sıralamasında 5'inci olduk. Bu seneyi de 300-350 bin aralığında bir turist ile kapatma planımız var. Pandemiye rağmen 2022'nin çok daha iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bu arada 8 senedir Mısır'a gitmeyen Rus turistler için Mısır açıldı. Bu durumun bizi nasıl etkileyeceğini de önümüzdeki süreçte göreceğiz." ifadelerini kullandı.