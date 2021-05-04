Temsa'dan Belçika'ya otobüs teslimatı - Son Dakika

Temsa'dan Belçika'ya otobüs teslimatı

04.05.2021 10:45

Belçika'nın güneyinde yer alan Wallonie bölgesinin toplu taşıma şirketi Operateur de Transport de Wallonie'ye (OTW) 4 adetten oluşan ilk parti teslimatını geçen yılın aralık ayında gerçekleştiren Temsa, 22 adet LD SB PLUS modelden oluşan ikinci parti araçları da teslim etti.

Belçika'nın güneyinde yer alan Wallonie bölgesinin toplu taşıma şirketi Operateur de Transport de Wallonie'ye (OTW) 4 adetten oluşan ilk parti teslimatını geçen yılın aralık ayında gerçekleştiren Temsa, 22 adet LD SB PLUS modelden oluşan ikinci parti araçları da teslim etti.

Şirket açıklamasına göre, son yıllarda Benelüks bölgesindeki en büyük otobüs siparişi niteliğini taşıyan Temsa ve OTW arasında imzalanan çerçeve sipariş sözleşmesi kapsamında, önümüzdeki birkaç yıl içinde gelecek devam niteliğindeki 14 adet araç siparişi ile Wallonie yollarına çıkacak Temsa markalı araçların sayısı 40'ı bulmuş olacak.

Toplamda 3,7 milyon nüfusa sahip bir bölge olan Wallonie, aynı zamanda Avrupa'nın ticari kavşağı olarak da biliniyor. Wallonie bölgesinin resmi ulaşım operatörü olan OTW'ye satışı gerçekleştirilen bu araçlar, Güney Belçika'nın toplu ulaşım faaliyetlerinde kullanılacak.

Temsa'nın zengin bir donanıma sahip LDSB PLUS araçları, modüler iç tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, ekonomik ve kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkıyor. Yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve konfor odaklı tasarım anlayışı sunan araçlar, iniş-biniş kolaylığı sağlayan gövde alçaltma/yükseltme özelliği ve elektrikle çalışan engelli asansörü opsiyonuyla yolculara konforlu bir yolculuk sunuyor. Güvenli sürüş garantisi veren LD SB modelinin alkolmetre özelliğine ek olarak otomatik frenleme sistemi, ısıtmalı ön cam, geri sürüş sensörü gibi donanımları sürücülere kolay bir kullanım sunarken yolculara ise güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı tanıyor.

"Belçika'ya yapılan bu ihracat büyük bir gurur"

Ferah iç tasarımı ve güçlü iklimlendirme sisteminden faydalanabilen yolcular, aynı zamanda donanımlar arasında yer alan USB girişleri sayesinde kişisel elektronik aletlerini şarj etme olanağına sahip oluyor.

Açılamada görüşlerine yer verilen Temsa Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, Temsa'nın küresel pazarda daha fazla söz sahibi olmaya başladığı bu dönemde Belçika'ya yapılan bu ihracatın kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Temsa'nın marka imajı kapsamında Benelüks pazarı açısından önemli bir fırsat. Wallonie bölgesinde yerel toplu taşımadan sorumlu olan OTW'nin işletmeci şirketi TEC Group, 2 bin 400 adet otobüs filosuyla her yıl 150 milyon yolcu taşıyor. Bunun yanında tramvay ve metro taşımacılığı da yapıyorlar. Son yıllarda Benelux bölgesinin en büyük otobüs teslimini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Temsa'dan Belçika'ya otobüs teslimatı
Temsa'dan Belçika'ya otobüs teslimatı
Temsa'dan Belçika'ya otobüs teslimatı
Temsa'dan Belçika'ya otobüs teslimatı

Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Temsa'dan Belçika'ya otobüs teslimatı - Son Dakika Ekonomi


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