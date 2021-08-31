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TEMSA'dan Diana Travel'e 5 Maraton, 2 MD9 teslimatı - Son Dakika

TEMSA'dan Diana Travel'e 5 Maraton, 2 MD9 teslimatı

31.08.2021 12:19
TEMSA'dan Diana Travel'e 5 Maraton, 2 MD9 teslimatı, System.String[]

TEMSA, Avrupa ve diğer bölgelerdeki başarılı satış grafiğini Türkiye pazarında da hızla sürdürüyor.

TEMSA, Avrupa ve diğer bölgelerdeki başarılı satış grafiğini Türkiye pazarında da hızla sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, turizm sektörünün 44 yıllık markası Diana Travel ile satış anlaşması imzalayan TEMSA, düzenlenen teslim töreni ile 5 adet Maraton ve 2 adet MD9 model aracı şirketlerin filosuna dahil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, filolarına katmış oldukları Maraton otobüsleri, ağırlıklı olarak 30 yıllık iç pazar markası olan Touristica'nın kültür turlarında kullanmayı planladıklarını belirterek, "Bu yıl kültür turunda 18-20 bin aralığında turiste hizmet vereceğiz. Gelecek yılki hedefimiz, 30-35 bin arasında turiste hizmet vermek. Biz son model arabalarla bu işi yapıyor olacağız. Karşılıklı olarak iyi bir seçim yaptığımızı düşünüyorum. Bu alışveriş kendi içerisinde birçok dinamiklerle oluştu. İçimizden gelerek yaptığımız, işin finansman matematiğinden çok, duygusal matematiğinin ağır bastığı bir alışveriş oldu. Kendi adıma mutluyum." ifadelerini kullandı.

TEMSA araçlarının tüm beklentileri karşılayacak düzeyde olduğunu vurgulayan Tonbul, "Araçlarla ilgili konuşurken iki noktada talebimiz oldu. Birincisi konforlu koltuklar ve yolcunun rahat edeceği koltuk aralığı. İkincisi yolcuların memnun kalacağı dijital orta sağlanması. Maraton ve MD9 bunu fazlasıyla karşılıyor. Öte yandan konfor, performans, sunduğu teknoloji ve üzerinde bulunduğu koltuk kadar yolcu alabiliyor olması açısından bence mükemmel araçlar. Deneyimledikçe bunu daha iyi görebileceğiz. TEMSA'yı tebrik ediyorum ve bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

MD9 için bundan daha iyi lansman olamazdı

TEMSA Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp da bu teslimatın TEMSA için çok önemli olduğunu bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizm sektörünün en önde gelen markalarından olan Touristica ve Diana Travel'in filosunda ürünlerimizin yer alıyor olması markamızı daha da güçlendiren bir unsur. Aynı zamanda bizler için de yeni fırsatlar sunacak bir iş birliği bu. Üstelik yıllardır yurt dışına ihraç ettiğimiz ve yurt dışı taşımacılardan büyük beğeni toplayan MD9 ürünlerimizin böylesine güçlü bir turizm markası olan iki şirketin filosunda yer alacak olması bu ürünün de yurt içindeki saha başarısını çok ileriye taşıyacak. Bu teslimatın ayrı bir önemi de MD9 otobüslerimizin Türkiye lansmanı yapmadık ama en önemli lansman böyle bir güçlü turizm markasının filosunda yer almak olacak. Bundan daha iyi lansman olamazdı. Bu yüzden çok mutluyuz ve gururluyuz."

TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü Baybars Dağ ise Diana Travel'in otobüs filosunun tamamının TEMSA markasından oluştuğunu ifade ederek, "Düzenlediğimiz tören ile 12 metrelik 4 Maraton, 1 adet 13 metrelik Maraton VIP ve 9,5 metrelik 2 adet MD9 otobüsü turizm sektörünün marka haline gelmiş iki şirketi Touristica ve Diana Travel'e teslim ettik. Bizim için aynı zamanda referans niteliğini taşıyan bu anlaşma özellikle 39 koltuklu MD9 için çok önemli bir pazar oluşturacak. Araçların ayrıca kültür turunda kullanılacak olmaları da çok önemli bir süreç. Kültür turu yolcusu arabanın daha yüksek ve konforlu olmasını ve yeni olmasını istiyor. Araçlarımız bu ihtiyaçlara cevap verecek. Bugün arabaları teslim ediyoruz ama bizim işimiz araçların kontağı çevrilip yola çıktığında başlıyor. Bundan sonraki süreçte satış sonrası hizmet süreçlerimizle de bu arabaların sorunsuz çalışmasını sağlamak öncelikli hedefimiz." şeklinde konuştu.

Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEMSA'dan Diana Travel'e 5 Maraton, 2 MD9 teslimatı - Son Dakika Ekonomi


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