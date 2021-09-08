TEMSA'dan Münih'teki otomobil fuarına "elektrikli" çıkarma - Son Dakika

TEMSA, Münih'te düzenlenen ve Avrupa otomotiv pazarının en önemli organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility 2021), Avenue Electron ve MD9 electriCITY araçlarının yanı sıra kendi bünyesinde üretmeye başladığı batarya paketlerini da sergiledi.

TEMSA açıklamasına göre, Sabancı Holding ve PPF Grup çatısı altında faaliyet gösteren şirket, yerli teknolojilerini dünyayla buluşturmaya devam ediyor.

Otobüs ve midibüs pazarında Türkiye'nin pazar lideri konumunda bulunan, yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 15 bini aşkın aracını dünyanın 66 ülkesine ihraç eden TEMSA, Münih'te düzenlenen ve Avrupa otomotiv pazarının en önemli organizasyonları arasında gösterilen IAA Mobility 2021 Fuarı'nda Avenue Electron ve MD9 electriCITY araçlarının yanı sıra kendi bünyesinde üretmeye başladığı batarya paketlerini da sergiledi.

TEMSA'nın standında sergilediği Avenue Electron ve MD9 electriCITY araçları, aynı zamanda fuar alanında ulaşım hizmeti verirken, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

"Daha akıllı bir gelecek için çalışıyoruz"

Açıklamada, fuarda düzenlenen toplantıdaki konuşmasına yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, dünya otomotiv endüstrisinin artık akıllı şehirler etrafında şekillendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Akıllı şehirler, aynı zamanda bugün sektörün büyümesindeki en büyük itici güç konumunda. Yakın bir gelecekte akıllı şehirlerin toplu ulaşım anlayışını baştan aşağı değiştireceğini söylemek mümkün. Biz de TEMSA'yı gelişen teknolojiye öncülük eden, akıllı ürünlerini akıllı fabrikada üreten bir şirket olarak konumlandırıyoruz. TEMSA olarak geliştirdiğimiz bu ürün gamımız ile otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek smart mobility çözümlerine katkıda bulunuyoruz. Bununla beraber insanı odağa alan akıllı şehir vizyonumuzla çok daha akıllı, çok daha temiz bir gelecek için çalışıyoruz. TEMSA olarak, yakın gelecekte toplu ulaşım anlayışını baştan aşağı değiştirecek olan akıllı şehirlerin önemli bir parçası olacağız diyebilirim. TEMSA olarak son dönemde yaptığımız tüm yatırımların arkasında bu vizyonumuz var. Elektrikli araçlar da bu vizyonun en önemli bölümünü oluşturuyor. Bugün burada sergilediğimiz bu araçlar bu vizyonun en önemli yansıması."

"Elektrikli araç teknolojilerinde dünyanın sayılı şirketleri arasındayız"

Teknolojik gelişmelerin tüm sektörlerin dönüşmesine ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına sebep olduğunu aktaran Doğancıoğlu, sektörler arasındaki yakınlaşmanın hız kazandığını vurguladı.

Doğancıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleceğin şirketi olabilmek için de bu dönüşümü benimsemek ve hayata geçirmek gerekiyor. Otomotiv, bu değişimden en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Teknoloji ve dijitalleşme, ulaşımı yeniden şekillendiriyor. Müşteri beklentileri yükseliyor, rekabet artıyor, fark yaratabilen öne çıkıyor. Biz de bu süreçte TEMSA olarak teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak yolumuza devam ediyoruz. Artık sadece bir otobüs üreticisi değil, aynı zamanda bir servis sağlayıcı olmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla TEMSA bünyesinde ciddi bir teknolojik dönüşüm hamlesi başlattık ve TEMSA'yı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak tasarladık. Son dönemde yaptığımız ve yapmayı planladığımız tüm yatırımların temelinde teknoloji var. Her yıl ciromuzun yüzde 4'ünü TEMSA AR-GE merkezimize aktarıyoruz. Bugün TEMSA olarak, elektrikli araç teknolojilerinde dünyanın sayılı şirketleri arasında yer aldığımızı, kimi coğrafyalarda pazarın tek oyuncusu olduğumuzu büyük bir gururla söyleyebiliriz."

"Elektrikli araç seferberliğine hazırız"

Tolga Kaan Doğancıoğlu, İsveç başta olmak üzere farklı ülkelere elektrikli araç ihracatına başladıklarını belirterek, Türkiye'de de bu konuda bir farkındalık oluşturmanın önemine işaret etti.

TEMSA'nın gerek altyapısı gerekse teknoloji birikimiyle Türkiye'de başlatılacak bir elektrikli araç seferberliğine hazır olduğunu aktaran Doğancıoğlu, "Geçtiğimiz haftalarda ASELSAN ile geliştirdiğimiz ilk yerli elektrikli aracımızın Samsun'da yollara çıkması için gerekli imzalar atıldı. Farklı elektrikli modellerimiz de şu anda Türkiye'nin farklı bölgelerinde test sürüşlerini gerçekleştiriyor. Aldığımız geri dönüşler de bizi son derece mutlu ediyor, gururlandırıyor. Bugün TEMSA İsveç'e elektrikli araç ihracatı yapabilen, küresel şirket vizyonuyla Mersin'den Kaliforniya'ya kadar çok farklı bölgelerde elektrikli araçlarını yollara çıkarabilen bir teknoloji şirketine dönüşmüş durumda. Bu birikimi ülkemizin sürdürülebilir geleceği için kullanmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.