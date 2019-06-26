Temsa'dan Romanya'ya 46,5 milyon Euro'luk satış

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Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı

Şifa arayanlar kaplıcaya akın ediyor! Aylar öncesinden randevu alıp gelen var

Jeff Bezos ve Bill Gates'ten sonra serveti 100 milyar doları aşan 3. kişi Bernard Arnault oldu