Temsa'nın çevreci otobüsleri Prag'ı da "elektriklendirecek" - Son Dakika

Temsa'nın çevreci otobüsleri Prag'ı da "elektriklendirecek"

02.02.2021 10:41
Temsa'nın çevreci otobüsleri Prag'ı da

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki elektrikli otobüs ihalesini kazanan Temsa ve kardeş şirketi Skoda, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki elektrikli otobüs ihalesini kazanan Temsa ve kardeş şirketi Skoda, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek.

Temsa açıklamasına göre, Türk mühendisliğinin ürünü Temsa markalı elektrikli araçların Avrupa çıkarması sürüyor. Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında ilk elektrikli otobüs ihracatını geçtiğimiz aylarda İsveç'e gerçekleştiren şirket, bu kez rotayı Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a çevirdi. Bu kapsamda Skoda Transportation bünyesindeki Skoda Elektrik iş birliğiyle Prag Ulaşım Şirketi'nin elektrikli otobüs filo sözleşmesine imza atan Temsa, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek.

Modern, çevreci ve sürdürülebilir araçlardan oluşan filo, şehrin karbon emisyonunu azaltırken, daha temiz ve yaşanılabilir bir havaya kavuşmasına da katkıda bulunacak. Yaklaşık 207 milyon kron (25 milyon dolar) değerindeki sözleşme, aynı zamanda Temsa'nın kardeş şirketi Skoda ile birlikte gerçekleştireceği ilk elektrikli otobüs teslimatı olacak.

"Türk sanayisi için çok önemli bir anlam ifade ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, Prag'a yapılan elektrikli otobüs ihracatının Temsa-Skoda Transportation iş birliğinin ilk somut örneği olduğunu belirterek, "Kazanılan bu ihale ile kardeş şirketimiz Skoda Transportation ortak teknolojisiyle ürettiğimiz elektrikli otobüslerimizi Prag Ulaşım Şirketi'ne teslim edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ihracat, Türkiye ekonomisi ve Türk sanayisi için de çok önemli bir anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Skoda Transportation'ın anavatanı olan Çek Cumhuriyeti'nin, dünyada çevre dostu araçlar ve karbon emisyonunun azaltılması konusunda en bilinçli ülkelerden biri olduğunu aktaran Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

"Teslim edeceğimiz 14 adetlik elektrikli araç filosunun, şehrin modern mimarisine ayak uydurmasının yanı sıra ekonomik, konforlu, güvenli ve çevreci yapısıyla da akıllı şehirler vizyonuna örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Temsa, elektrikli araçlar konusunda dünyada oyun kurucu şirketler arasında yer alma vizyonuyla faaliyetini sürdürüyor. Bu kapsamda, ortak teknoloji gücü ve bilgi birikimi sayesinde Skoda Transportation ve Temsa'nın, önümüzdeki süreçte farklı pazarlarda daha büyük başarı hikayelerine de imza atacağına yürekten inanıyorum."

"Ekonomiye değer katan bu filoyu tedarik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Skoda Transportation Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Petr Brzezina da Temsa iş birliğiyle elde edilen bu başarıdan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Çevre dostu, modern ve aynı zamanda düşük işletme maliyetiyle ekonomiye değer katan bu filoyu tedarik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sözleşme, Skoda ve Temsa iş birliği açısından da ilk önemli adım. 12 metrelik otobüslerden oluşacak bu filo, sofistike bir teknolojik altyapı ile modern bir tasarım deneyiminin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Skoda E'CITY" olarak adlandırılacak elektrikli otobüsler, kolay şarj edilebilme ve yeni nesil teknolojilerin desteğiyle pil durumunun uzaktan kontrolü gibi özellikleri ile farklılaşıyor. Çevreci ve düşük maliyet avantajı nedeniyle geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan bu şarj donanımı, daha uzun ve konforlu bir yolculuğu mümkün hale getiriyor.

Çek Cumhuriyeti, Temsa Global, Skoda, Prag, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Temsa'nın çevreci otobüsleri Prag'ı da 'elektriklendirecek' - Son Dakika Ekonomi


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