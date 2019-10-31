Son Dakika Haberleri: Temsilciler Meclisi azil soruşturması tasarısına onay verdi
Son Dakika Dünya Temsilciler Meclisi azil soruşturması tasarısına onay verdi

Temsilciler Meclisi azil soruşturması tasarısına onay verdi

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasını ilerlemesi için gerekli yasal düzenlemeyi 232'ye karşı 196 oyla kabul etti

Temsilciler Meclisi azil soruşturması tasarısına onay verdi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasını ilerlemesi için gerekli yasal düzenlemeyi 232'ye karşı 196 oyla kabul etti.


Beyaz Saray karar sonrası Demokratların meclis kurallarını hiçe sayan adımlarını meşrulaştırmaktan öte bir şey yapmadığını açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:22 
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