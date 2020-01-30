Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşın finansmanını engelleyen tasarıyı onayladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşın finansmanını engelleyen tasarıyı onayladı - Son Dakika

Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşın finansmanını engelleyen tasarıyı onayladı

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, "İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" yasa tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşın finansmanını engelleyen tasarıyı onayladı, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi, "İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" yasa tasarısını kabul etti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Vekili Ro Khanna tarafından sunulan söz konusu tasarı, 175'e karşılık 228 oyla onaylandı.

Genel kurulda yapılan oylamada konuşan Khanna, Kongrenin, İran ile olası bir savaşı engellemek adına yasal yetkilerini kullanarak finansal kısıtlama getirmesi gerektiğini belirtti.

Khanna, "Kongre, İran ile girilecek bir savaşta kullanılacak tek bir kuruşu dahi onaylamayacağını açık bir şekilde göstermeli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçmesinin düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

İran'a yönelik savaşın finanse edilmesini engelleyen benzer bir tasarı geçen yıl Temsilciler Meclisinden geçmiş ancak 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'ndan (NDAA) geçen ay çıkarılmıştı.

ABD, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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