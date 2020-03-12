Temsilciler Meclisi'nden, Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerine kısıtlama - Son Dakika
Son Dakika Politika Temsilciler Meclisi'nden, Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerine kısıtlama - Son Dakika

Temsilciler Meclisi'nden, Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerine kısıtlama

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini Kongrenin onayı olmadan kullanmasını engelleyen karar tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi'nden, Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerine kısıtlama, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini Kongrenin onayı olmadan kullanmasını engelleyen karar tasarısını onayladı.


ABD'nin Irak'ta 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından başlayan tartışmalarda tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz günlerde Senatodan geçen Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini Kongrenin onayı olmadan kullanmasını engelleyen karar tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanan karar tasarısı, 186 hayır oyuna karşı, 227 evet oyuyla kabul edildi. Meclis tarafından kabul edilen karar tasarısı Beyaz Saray'a gidecek. Başkan Trump'ın tasarıyı veto etmesi bekleniyor.


Öte yandan geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti Virginia Senatörü Tim Kaine tarafından senato gündemine getirilen karar tasarısı, 8 Cumhuriyetçi Parti Kongre üyesinin de desteği ile senatodan geçmişti. Başkan Trump, senato oylaması öncesi yaptığı açıklamada, karar tasarısına karşı oylamanın ulusal güvenlik için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Benim elim kolum bağlansaydı İran bayram edecekti" demişti. Trump açıklamasında "Amerikan halkının büyük bir kısmı İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini destekliyor" ifadelerini de kullanmıştı. - WASHINGTON

Donald Trump, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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