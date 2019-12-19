Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde azledilen üçüncü lider oldu. Kararın infaz edilip Trump'ın görevden alınması ile ilgili son sözü ise Senato söyleyecek.



ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı. Yaklaşık 230 üye her iki madde için 'kabul' oyu verdi.