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Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak?
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi'nde azledilen üçüncü lider oldu. Kararın infaz edilip Trump'ın görevden alınması ile ilgili son sözü ise Senato söyleyecek. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde azledilen üçüncü lider oldu. Kararın infaz edilip Trump'ın görevden alınması ile ilgili son sözü ise Senato söyleyecek.
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı. Yaklaşık 230 üye her iki madde için 'kabul' oyu verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:42
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