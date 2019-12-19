Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi'nde azledilen üçüncü lider oldu. Kararın infaz edilip Trump'ın görevden alınması ile ilgili son sözü ise Senato söyleyecek. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek'View on euronews