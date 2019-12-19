Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak? - Son Dakika Dünya

Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak?

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi'nde azledilen üçüncü lider oldu.

">

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi'nde azledilen üçüncü lider oldu. Kararın infaz edilip Trump'ın görevden alınması ile ilgili son sözü ise Senato söyleyecek. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek'View on euronews

Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak?

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde onaylanan azil maddelerinin Senato'ya gönderilmemesi tartışılıyor
14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı ABD'de otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı nedeniyle soruşturma açıldı Libya, Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına onay verdi

Son Dakika Haberleri
02:16 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
02:15 Şuhut'ta patpat şarampole uçtu: 1 ölü - Son Dakika Haber
01:29 Önce polis memuru arkadaşını öldürdü ardından intihar etti - Son Dakika Haber
01:26 Kozan'da Trafik Kazası 1 Ölü 4 Yaralı - Son Dakika Haber
01:01 Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret - Son Dakika Haber
00:39 Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu - Son Dakika Haber
00:27 İlker Başbuğ'dan Libya açıklaması: Münhasır ekonomik bölge ilan etmekte geç kaldık - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 02:22:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]