Son Dakika Haberleri: Temsilciler Meclisinden ABD Başkanı'nın askeri güç yetkisine iptal
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Temsilciler Meclisinden ABD Başkanı'nın askeri güç yetkisine iptal

8 dakika önce

ABD Temsilciler Meclisinde, 11 Eylül 2001'de yaşanan terör saldırıları sonrası başkana verilen "2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası"nın iptali için karar alındı.

Temsilciler Meclisinden ABD Başkanı'nın askeri güç yetkisine iptal, System.String[]
ABD Temsilciler Meclisinde, 11 Eylül 2001'de yaşanan terör saldırıları sonrası başkana verilen "2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası"nın iptali için karar alındı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:18 
karar, eylül, 11, ABD, Ekonomi
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