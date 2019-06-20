Temsilciler Meclisinden ABD Başkanı'nın askeri güç yetkisine iptal
8 dakika önce
ABD Temsilciler Meclisinde, 11 Eylül 2001'de yaşanan terör saldırıları sonrası başkana verilen "2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası"nın iptali için karar alındı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:18
ABD Temsilciler Meclisinde, 11 Eylül
2001'de yaşanan terör saldırıları sonrası başkana verilen "2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası"nın iptali için karar alındı.
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