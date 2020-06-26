Temsilciler Meclisinden başkent Washington'un eyalet sayılmasını öngören tasarıya onay - Son Dakika

Temsilciler Meclisinden başkent Washington'un eyalet sayılmasını öngören tasarıya onay

ABD Temsilciler Meclisi, başkent Washington'un eyalet sayılmasını öngören tasarıyı onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, başkent Washington'un eyalet sayılmasını öngören tasarıyı onayladı.

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Demokrat vekillerce oylamaya sunulan "Washington D.C. Kabul Yasası" adlı tarihi tasarı, 180'e karşı 232 "Evet" oyu alarak Temsilciler Meclisinden geçti.

Siyahi nüfusun çoğunlukta olduğu DC'nin federal yapısı ve eyalet olarak görülmesine ilişkin tartışmalar onlarca yıldır devam ederken, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan ülke genelindeki protestolar alınan kararda büyük rol oynadı.

En son 27 yıl önce oylamaya sunulan ancak kabul görmeyen tasarıda Washington DC'nin özel statüsünden çıkarılıp, eyalet olarak yönetilmesi öngörülüyor.

Söz konusu tasarı ile DC'de yaşayan halk arasındaki demokrat eğilimi avantaja çevirmeye çalışan Demokrat Parti, DC'nin eyalet olması durumunda Temsilciler Meclisinde bir vekil, Senatoda ise iki senatör kazanmayı hedefliyor.

Oylama öncesinde tasarıya ilişkin basın açıklaması düzenleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, DC'nin eyalet olarak tanımlanması gerektiğini belirterek "DC Bölgesi'ndeki insanlar vergi ödüyorlar, ülkemiz için savaşıyorlar ve demokrasimiz için hayatlarını riske atıyorlar ama yine de Mecliste veya Senatoda savaşa gidip gitmememiz ve bu vergilerin nasıl kullanılacağına dair oy kullanamıyorlar." şeklinde konuştu.

Öte yandan, DC'nin ABD'nin "kurucu babaları" tarafından devlet siyasetinin etkisi dışında yönetmek için tarafsız bir bölge olarak kurulduğunu vurgulayan Cumhuriyetçi Parti üyeleri ise geçirilen tasarının yasalara aykırı olduğunu savunuyor.

Şimdi oylanmak üzere Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoya gönderilen tasarının Senatodan geçmesi beklenmezken, Başkan Donald Trump'ın da tasarıya karşı çıktığı biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 23:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Temsilciler Meclisinden başkent Washington'un eyalet sayılmasını öngören tasarıya onay - Son Dakika

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