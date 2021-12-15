Üye Girişi
Temsilciler Meclisinden, Trump'ın eski Özel Kalemi'nin "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesi - Son Dakika

Temsilciler Meclisinden, Trump'ın eski Özel Kalemi'nin "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesi

15.12.2021 14:31
Temsilciler Meclisinden, Trump'ın eski Özel Kalemi'nin "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesi

ABD'de Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un, "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.

ABD'de Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un, "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.

ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisinin 14 Aralık'ta aldığı tavsiye kararı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylandı.

Genel Kurul, 208 "hayır" oyuna karşı 222 "evet" oyu ile kabul ettiği kararda, 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasında önce Komite ile iş birliği yapan ancak daha sonra geri adım atarak kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen Meadows'un "Kongreyi tahkir" suçlaması ile yargılanması gerektiği yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Komite, daha önce de benzeri bir kararı Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon için almış ve Adalet Bakanlığı, Bannon hakkında kararname hazırlamıştı.

Bannon, hakkındaki kararnamenin ardından FBI'a teslim olmuş ancak tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Meadows Komiteye dava açmıştı

CNN, 30 Kasım'da yayımladığı haberde, Trump'ın başkanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan Meadows'un, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi ile anlaşmaya vardığını ve komite ile iş birliği yapacağını duyurmuş, 7 Aralık'ta ise Meadows iş birliğinden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Komite, 8 Aralık'taki açıklamasında Meadows'a "Kongreyi tahkir" suçlaması yönelteceklerini kaydetmiş, Meadows ise aynı gün komiteye ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye karşı dava açmıştı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, Donald Trump, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Temsilciler Meclisinden, Trump'ın eski Özel Kalemi'nin 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:28 Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız
14:26 Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı!
14:17 Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:53 Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
Son Dakika: Dünya futbolunu sarsan veda! Barcelona'nın yıldızı Agüero kariyerini sonlandırdı Son Dakika: Dünya futbolunu sarsan veda! Barcelona'nın yıldızı Agüero kariyerini sonlandırdı         
14:29
6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu 6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu         
14:28
Aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi Aldığı kilolarla gündem olan Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi         
14:21
Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor         
14:17
Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış         
12:49
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 14:38:30. #1.13#
SON DAKİKA: Temsilciler Meclisinden, Trump'ın eski Özel Kalemi'nin "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement