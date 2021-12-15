Temsilciler Meclisinden, Trump'ın eski Özel Kalemi'nin "Kongreyi tahkir" ile suçlanması tavsiyesi - Son Dakika

ABD'de Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un, "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.

ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisinin 14 Aralık'ta aldığı tavsiye kararı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylandı.

Genel Kurul, 208 "hayır" oyuna karşı 222 "evet" oyu ile kabul ettiği kararda, 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasında önce Komite ile iş birliği yapan ancak daha sonra geri adım atarak kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen Meadows'un "Kongreyi tahkir" suçlaması ile yargılanması gerektiği yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Komite, daha önce de benzeri bir kararı Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon için almış ve Adalet Bakanlığı, Bannon hakkında kararname hazırlamıştı.

Bannon, hakkındaki kararnamenin ardından FBI'a teslim olmuş ancak tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Meadows Komiteye dava açmıştı

CNN, 30 Kasım'da yayımladığı haberde, Trump'ın başkanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan Meadows'un, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi ile anlaşmaya vardığını ve komite ile iş birliği yapacağını duyurmuş, 7 Aralık'ta ise Meadows iş birliğinden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Komite, 8 Aralık'taki açıklamasında Meadows'a "Kongreyi tahkir" suçlaması yönelteceklerini kaydetmiş, Meadows ise aynı gün komiteye ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye karşı dava açmıştı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.