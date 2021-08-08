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Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti - Son Dakika

Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti

08.08.2021 14:47
Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti, System.String[]

Galatasaray'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda oynayacağı St. Johnstone maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde Molde deplasmanındaki maçında Macar Adam Farkas, Sivas'ın Batumi karşılaşmasını ise İspanyol Ricardo Gomes yönetecek.

Bu hafta temsilcilerimizin, Avrupa'da yapacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı. İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, İskoçya'da tur kovalayacak. Bu maçı Letonyalı hakem Andrıs Treımanıs yönetecek.

Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TRABZON 3-3 BERABERE KALDI

Trabzonspor ise sahasında 3-3 berabere kaldığı Molde'ye konuk olacak. Bu mücadelde Macar Adam Farkas düdük çalacak.

Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

SİVASSPOR COŞTU GİDİYOR

Sivasspor ise Konferans Ligi'nde firesiz gidiyor. 3. ön eleme turunda 2-1'in rövanşında Batumi'yi ağırlayacak Sivasspor'un maçını İspanyol Ricardo de Burgos yönetecek.

Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti

Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor, İskoçya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti - Son Dakika Spor


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