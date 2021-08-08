Bu hafta temsilcilerimizin, Avrupa'da yapacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı. İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, İskoçya'da tur kovalayacak. Bu maçı Letonyalı hakem Andrıs Treımanıs yönetecek.
Trabzonspor ise sahasında 3-3 berabere kaldığı Molde'ye konuk olacak. Bu mücadelde Macar Adam Farkas düdük çalacak.
Sivasspor ise Konferans Ligi'nde firesiz gidiyor. 3. ön eleme turunda 2-1'in rövanşında Batumi'yi ağırlayacak Sivasspor'un maçını İspanyol Ricardo de Burgos yönetecek.
Son Dakika › Spor › Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti - Son Dakika Spor