Temsilcilerimiz Girls House EU Open 3 turnuvasına veda etti! - Son Dakika
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Temsilcilerimiz Girls House EU Open 3 turnuvasına veda etti!

Temsilcilerimiz Girls House EU Open 3 turnuvasına veda etti!

10.05.2021 16:19

Bir sonraki turnuvaya daha güçlü döneceğiz!

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden oyunculardan oluşan temsilcilerimiz Girls House EU Open 3 turnuvasına veda etti.

Oxygen Esports B grubu ilk maçında Stellar ile karşılaştı. Stellar takımını yenerek turnuvaya 1-0 ile başladı, ardından Valkyries ekibiyle karşılaştı ve bu maçı da kazanarak grubu lider tamamladı. Böylelikle temsilcimiz gruplardan birinci olarak çıktı. Son 16 turunda bir diğer Türk temsilcisi More Esports ile karşılaşan organizasyon rakibini 2-0'lık skorla yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final maçında temsilcimizin rakibi Gangsterz oldu. Gangsterz karşısında 2-1'lik yenilgi alan Oxygen Esports turnuvaya veda etti.

Bir diğer temsilcimiz Kafalar Esports H grubu ilk maçında LASTMIN ile karşılaştı. LASTMIN takımını yenerek turnuvaya 1-0 ile başladı, ardından OtherSide Rouge ekibiyle karşılaştı ve bu maçı da kazanarak grubu lider tamamladı. Böylelikle temsilcimiz gruplardan birinci olarak çıktı. Son 16 turunda HerraCon ile karşılaşan organizasyon rakibini 2-0'lık skorla yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final maçında temsilcimizin rakibi ChatBanned oldu. ChatBanned karşısında 2-0'lık galibiyet alan organizasyon adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçının ilk haritasında Rix.GG karşısında 1-0 öne geçen temsilcimizin finale çıkmasına ramak kalmıştı ancak Rix.GG diğer iki maçı kazanarak temsilcimizi turnuvadan eledi. Böylelikle toplamda ülkemizi temsil eden 3 takım turnuvaya veda etmiş oldu.

Kadınların espor ekosisteminde böyle yer alıp ülkemizi temsil etmesi gerçekten takdir edilesi bir durum. Umuyoruz ki gelecek zaman içinde temsilcilerimiz elde ettikleri bu şansları en iyi şekilde değerlendirip bayrakları astırır!

Kaynak: Playerbros
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Türk, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Temsilcilerimiz Girls House EU Open 3 turnuvasına veda etti! - Son Dakika


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