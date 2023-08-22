Avrupa kupalarında paly-off oynayacak temsilcilerimizin lig maçları ertelenebilir

Hollanda Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacağı Twente'nin maçını erteleme kararı almıştı. Bu doğrultuda harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off oynayacak temsilcilerimizin lig maçlarını erteleyebilir.
Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ile Adana Demirspor'un play-off karşılaşmalarına çıkacak olması nedeniyle temsilcilerimizin 3. hafta maçlarını ertelemeyi gündemine aldı.
Konuya ilişkin konuşan Rıdvan Dilmen, "TFF sanırım maçları erteliyor. Twente maçından sonra bir şey oldu sanırım. İnşallah bu söylentiler doğru çıkar ve ertelerler lig maçlarını." ifadelerini kullandı.
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