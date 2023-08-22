Avrupa kupalarında paly-off oynayacak temsilcilerimizin lig maçları ertelenebilir - Son Dakika

Avrupa kupalarında paly-off oynayacak temsilcilerimizin lig maçları ertelenebilir

Son Güncelleme: 22.08.2023 10:53

Hollanda Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacağı Twente'nin maçını erteleme kararı almıştı. Bu doğrultuda harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off oynayacak temsilcilerimizin lig maçlarını erteleyebilir.

Hollanda Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacağı Twente'nin maçını erteleme kararı almıştı. Bu doğrultuda harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off oynayacak temsilcilerimizin lig maçlarını erteleyebilir.

TEMSİLCİLERİMİZ MAÇLARINI İLERİ BİR TARİHTE OYNAYABİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ile Adana Demirspor'un play-off karşılaşmalarına çıkacak olması nedeniyle temsilcilerimizin 3. hafta maçlarını ertelemeyi gündemine aldı.

"İNŞALLAH BU SÖYLENTİLER DOĞRU ÇIKAR"

Konuya ilişkin konuşan Rıdvan Dilmen, "TFF sanırım maçları erteliyor. Twente maçından sonra bir şey oldu sanırım. İnşallah bu söylentiler doğru çıkar ve ertelerler lig maçlarını." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Avrupa kupalarında paly-off oynayacak temsilcilerimizin lig maçları ertelenebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa kupalarında paly-off oynayacak temsilcilerimizin lig maçları ertelenebilir - Son Dakika
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