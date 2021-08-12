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Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar - Son Dakika

Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar

12.08.2021 15:57

Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor'un Avrupa bileti için mücadele edeceği karşılaşmaları yayınlanacak kanallar netleşti.

Ülke puanına her takımın katkı sağlaması gereken günlerde Galatasaray Avrupa Ligi bileti için; Sivasspor ve Trabzonspor da Konferans Ligi için mücadele edecek.

GALATASARAY'IN MAÇI ŞİFRELİ KANALDA

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak. Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan canlı yayınlanacak. İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI A SPOR'DA

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'ye konuk oluyor. Molde Aker Stadyumu'nda oynanacak ve Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo'nun yöneteceği maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Molde-Trabzonspor maçını A Spor canlı olarak yayınlayacak.

SİVASSPOR, TRT EKRANLARINDA BOY GÖSTERECEK

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum mücadelesinde, İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev yapacak. Sivasspor-Dinamo Batum maçını TRT Spor canlı yayınlayacak.

Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar

Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar - Son Dakika Spor


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