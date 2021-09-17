Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında son yıllarda alınan kötü sonuçlarla 17. sıraya kadar geriledi. Sıralamada geriye düşen ülkeler, büyük turnuvalara direkt katılım hakkını kaybediyor. Bu nedenle UEFA Ülkeler Sıralaması'nda en az 15. sıraya yükselmemiz gerekiyor.

3 MAÇTA 4 PUAN ALDIK

Bu hafta oynanan Avrupa maçlarında temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Galatasaray, evinde Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.

2023/24 SEZONU İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Bu sonuçların ardından Avrupa'da bu hafta 4 puan topladık. Alınan 4 puan ne yazık ki sıralamada yükselmemize yeterli değil. Şu anda ülke puanı sıralamasında Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ın gerisinde 18. sırada bulunuyoruz. Bu sezon alınacak puanlar, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

İLK 15'E GİRMEMİZ LAZIM

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum: