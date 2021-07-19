Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone ile karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle tur mücadelesi verecek. Sivasspor ise Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- İstanbul