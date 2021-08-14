Temsilcilerimizin mücadeleleri sekteye uğradı! SMB ve OXG maçları ertelendi! - Son Dakika
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Temsilcilerimizin mücadeleleri sekteye uğradı! SMB ve OXG maçları ertelendi!

Temsilcilerimizin mücadeleleri sekteye uğradı! SMB ve OXG maçları ertelendi!

14.08.2021 10:21

VCT Playoff'larındaki teknik sorunlar nedeniyle Supermassive Blaze ve OXG Esports'un karşılaşmaları için erteleme kararı alındı.

Hem Türk hem de uluslararası espor dünyasında konuşulan VCT Playoff'larındaki teknik sorunlar, ikinci günü sekteye uğrattı ve maçların tamamlanmasını engelledi. Yaşanan teknik sıkıntılar nedeniyle SMB ve OXG maçları bir sonraki güne ertelendi.

#JUSTICE4TURKEY etiketi ile Türkiye gündemine oturan olayda ilk olarak iki karşılaşmada da teknik sıkıntılar ortaya çıkmış ve Round'lar tekrardan oynanmıştı. Sunucu bazlı hataların tekrardan ortaya çıkmasının ardından ise uzun bir bekleme süreci yaşandı ve Riot Games aldığı kararı açıkladı.

VALORANT Champions Tour sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada "Devam eden teknik aksaklıklardan dolayı bugünkü karşılaşmaların devamı yarın oynanacaktır. Maç başlangıç saatleri yarın duyurulacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." sözlerine yer verildi.

SMB VE OXG RAKİPLERİ TRASH TALK'A DEVAM EDİYOR

Temsilcilerimizin rakipleri ise sosyal medya hesapları üzerinden iğneleyici ve alaycı paylaşımlar yaparak aradaki rekabeti artırmaya yönelik adımlar atmaya devam etti. Oxygen Esports'un rakibi G2 Esports, yaptığı Twitter paylaşımında "Yarın ofisimize gelin, biz sizi alt kademeye düşürmeden önce internetimizi kullanabilir ve Berlin'i görme şansı yakalayabilirsiniz." sözlerini kullandı.

SMB ve OXG ekiplerinin karşılaşmaları 14 Ağustos Cumartesi günü bir önceki günkü skorlar ile devam edecek.

Kaynak: Playerbros
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