UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe , rakibine elenmesi halinde Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi play-off turundan devam edecek. Sarı lacivertliler bu turda AIK ( İsveç )-Shkendija (Kuzey Makedonya ) eşleşmesini geçen takımla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele verecek. İstanbul ekibi ilk maçını evinde oynayacak.

Kaynak: AA

Başak Acar, Fenerbahçe, Konyaspor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi - Son Dakika

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