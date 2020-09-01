Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Aytemiz Alanyaspor da, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils ( Letonya )/ Rosenborg ( Norveç ) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Alanyaspor, Ventspils-Rosenborg eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de deplasmanda oynayacak.

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