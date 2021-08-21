Temsilcimiz Armut üst üste ikinci mevsim LEC finalinde boy gösterecek! - Son Dakika
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Temsilcimiz Armut üst üste ikinci mevsim LEC finalinde boy gösterecek!

Temsilcimiz Armut üst üste ikinci mevsim LEC finalinde boy gösterecek!

23.08.2021 02:03

Avrupa ligi LEC'de kazananlar grubu yarı final serisinde Rogue ekibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions, kış mevsiminin ardından bir kez daha finale yükseldi.

Aldığı galibiyetle 2021 Dünya Şampiyonası'na direkt gruplardan katılmayı garantileyen MAD ekibi yaz mevsimindeki performansını şampiyonlukla taçlandırmayı planlıyor.

MAD Lions vs Rogue

Geçtiğimiz mevsim finalde Mad Lions'a mağlup olan Rogue, bu sefer rövanşı almak istiyordu. Normal sezonu lider tamamlayan Rogue ekibi bir önceki turda Misfits Gaming'e karşı zor bir seri geçirmişti. MAD Lions'a karşı şansı yaver gitmeyen Rogue için sonuç yine hüsran oldu. İlk iki maçta rakibine neredeyse hiç direnç gösteremedikleri gibi üçüncü maçta aldığı üstünlüğü rakibe hediye etmeleri Rogue'un gelişimine bir soru işareti bıraktı.

Dakika 15'de altı bin altın öne geçmeyi başaran Rogue, kaybettiği çete savaşları sebebiyle bir türlü maçı kapatamadı. 25. dakikadan sonra MAD Lions'ın başarılı sonuçlanan hamleleri sayesinde fark giderek kapanıyordu. Önce ejder ruhunu aradan çıkarmayı başaran, ardından kadim ejderha öncesinde yapılan savaşı skor vermeden kazanan MAD ekibi yaklaşık on bin altın geriden geldi ve seriyi 3-0 kazandı.

Rogue'un kış mevsimi finalinde Mad Lions'a karşı 2-0 öndeyken 3-2 kaybetmesi onlar için mental bir sınavdı. Yaz mevsiminde gösterdikleri dominant performansla bu sezon şanslarının daha yüksek olduğu düşünülüyordu. Mevsim finallerinde bambaşka bir takım haline bürünen MAD Lions bir kez daha Rogue'a engel olmayı başardı.

Temsilcimiz Armut İkinci Şampiyonluğuna Çok Yakın

LEC'nin net bir şekilde en iyi üst koridor oyuncusu olarak gözüken Armut'un geçtiğimiz mevsim MAD Lions'ın şampiyonluğunda olan katkısı takdire şayandı. Normal sezondaki istikrarsız performansı sebebiyle zaman zaman eleştiri alsa da mevsim finallerinde çıktığı seviye ile ne kadar büyük oyuncu olduğunu kanıtladı. Maçlara bireysel olarak en çok etki eden oyunculardan biri olan Armut, farklı kontra seçimleriyle de ciddi fark yaratabiliyor. LEC kariyerindeki ikinci şampiyonluğuna doğru yürüyen temsilcimiz Armut'a büyük finalde başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros
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