Temsilcimiz Can "Closer" Çelik'in takımı 100 Thieves erkenden playoffu garantiledi! - Son Dakika

Temsilcimiz Can "Closer" Çelik'in takımı 100 Thieves erkenden playoffu garantiledi!

Temsilcimiz Can "Closer" Çelik\'in takımı 100 Thieves erkenden playoffu garantiledi!
Son Güncelleme: 05.07.2021 15:01

Temsilcimiz Can "closerlol" Çelik'in forma giydiği 100 Thieves, playofflara bir ay kala yerini garantiledi. İşte detaylar!

Temsilcimiz Can "Closer" Çelik'in forma giydiği LCS takımı 100 Thieves, erkenden playoffu garantiledi. Bu sezon bunu yapan ilk takım olma başarısına da imza attılar!

Ligimizde farklı takımlarda forma giyen Closer, özellikle 2019 yılında Royal Youth formasıyla Dünya Şampiyonası'nda ilgilerin odağı olmuştu. Burada gösterdiği performansın ardından Kuzey Amerika ligi olan LCS'e giden oyuncu ilk sezonunda Golden Guardians ile anlaşmıştı. Ligin yeni oyuncularından olmasına ve dişli rakiplerle mücadele etmesine rağmen adından daha ilk sezonunda çokça bahsettiren Closer, 2020 sezonu ile birlikte köklü kulüplerden olan 100T'ye transfer oldu.

Schalke04'ten transfer ettikleri Felix "Abbedagge" Braun ile Yaz Mevsimi'ne harika başlayan 100T, özellikle son haftalardaki performansları ile izleyicileri büyüledi. Tüm dişli rakiplerini alt etmeyi başaran takım 8 oyunluk bir galibiyet serisi yakalayarak zirveye tırmanmayı ve playofflara bir ay gibi uzun bir süre olmasına rağmen buradaki yerini garantiledi!

Temsilcimiz Can 'Closer' Çelik'in takımı 100 Thieves erkenden playoffu garantiledi!

"8 oyunluk galibiyet serisi, Zirvenin tek sahibi, Playoff spotu, Onlar farklı."

Twitter'da paylaşılan videoya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yurt dışındaki temsilcilerimiz bu başarıları bizlerin de göğsünü kabartmaya devam ediyor. Başarılarının devamını diliyor ve onları yürekten kutluyoruz!

Kaynak: Playerbros

Dünya Şampiyonası, Kuzey Amerika, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Temsilcimiz Can 'Closer' Çelik'in takımı 100 Thieves erkenden playoffu garantiledi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temsilcimiz Can "Closer" Çelik'in takımı 100 Thieves erkenden playoffu garantiledi! - Son Dakika
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