Temsilcimiz Closer'lı 100T playoff ilk turunda Cloud9'a karşı direnç gösteremedi - Son Dakika
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Temsilcimiz Closer'lı 100T playoff ilk turunda Cloud9'a karşı direnç gösteremedi

23.03.2021 00:20
Temsilcimiz Closer'lı 100T playoff ilk turunda Cloud9'a karşı direnç gösteremedi

100T şansını kaybedenler grubunda deneyecek.

LCS 2021 Bahar Mevsimi playoff ilk turunda kazananlar grubunun ikinci serisinde temsilcimiz Closer'ın ekibi 100 Thieves,Cloud9 karşısında beklenen performansı sergileyemedi. Sezona iyi bir başlangıç yapan 100T normal sezonu 11-7'lik skorla dördüncü sırada bitirerek kazananlar grubundan playoff'a katılmaya hak kazanmıştı. Cloud9 ise 13-5'lik skorla normal sezonu birinci bitirmişti.

Seride 100T rakibine hazırlanmış gibi gözükmedi. Draftlardan çok geride çıkmamalarına rağmen Cloud9, karşısında pek direnç görmeden seriyi kapatabildi. Sezona başlarken 100T'in dört oyuncusunun Golden Guardians'tan transfer edilmesiyle ve takımın en iyi oyuncusu Ssumday'ın elde tutulmasıyla daha uyumlu bir takım bekliyorduk. Nitekim o uyumu sezon içerisinde gösterdiler. Fakat playoff'lara gelindiğinde ilk sınavlarında 100T'in kaydettiği gelişmeyi göremedik.

LCS SERİSİNDE NELER GÖRDÜK?

Temsilcimiz Closer takım arkadaşlarından beklediği desteği alamadı. Closer'dan başka inisiyatif alabilen oyuncu göremedik. Cloud9 erken oyunda elde ettiği üstünlüğü seri genelinde iyi kullansa da Closer'ın iyi oyunu sayesinde 100T ilk maçta ejder avantajını sağlayabildi. Oyunu sürekli geriden oynayan 100T tarafı yine Closer'ın ekstra oyunuyla baron çalması sayesinde oyuna tutundu fakat yeterli olmadı.

İkinci ve üçüncü maçta da benzer senaryoları gördük. Bu sefer 100T ilk maçta objektifler üzerinde sağladığı üstünlüğü de rakibe kaptırdı. Closer yine baron çalarak takımına bir pencere yaratmayı başarsa da bariz orta koridor ve alt koridor farkıyla Cloud9, seriye dönmelerine imkan tanımadı. Serinin MVP'si maçların geneline ağırlığını koyan Perkz oldu.

Alınan mağlubiyet sonrası 100T'in bir şansı daha olacak. Kaybedenler grubunda Dignitas ile 28 Mart Pazar günü karşılacaklar. Saat farkından dolayı maçlar TSİ 23.00 da başlıyor.

Serinin özet görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz.

LCS fikstürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

League Of Legends, Espor, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Temsilcimiz Closer'lı 100T playoff ilk turunda Cloud9'a karşı direnç gösteremedi - Son Dakika

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