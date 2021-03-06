Temsilcimiz cNed'in takımı RYE Gaming Challengers 3 Europe yolcusu! - Son Dakika
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Temsilcimiz cNed'in takımı RYE Gaming Challengers 3 Europe yolcusu!

06.03.2021 04:20

Temsilcimiz cNedf0r'in takımı RYE Gaming Challengers 3 Europe yolcusu!

Temsilcimiz cNed'in takımı RYE Gaming Rix.GG takımını 2-1 yenerek Challengers 3 Europe yolcusu olmayı başardı. VALORANT Champions Tour Europe'da sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile cNed'in mükemmel oyunundan sonra temsilcimizin adını haykırdı!

İşte başarılı VALORANT profesyoneli  cNed'in mükemmel oyunu!

Ayrıca oynanan maçların ardından temsilcimiz seyircilerin oyları ile birlikte RYE Gaming ve Rix.GG arasında geçen mücadelenin en iyi oyuncusu seçildi. Playerbros ailesi olarak başta Mehmet Yağız "" İpek olmak üzere RYE Gaming'e başarılar diliyoruz. Başarılı temsilcimizin bizi gururlandırmaya devam edeceğinden hiç şüphemiz yok!

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Sadece Haberler Temsilcimiz cNed'in takımı RYE Gaming Challengers 3 Europe yolcusu! - Son Dakika


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